Dragana i Moniku spojio je RTL-ov show i ovako uživaju u svojoj ljubavi

U desetoj, jubilarnoj sezoni showa "Ljubav je na selu" ljubavna iskra planula je između Dragana Ljiljka i Monike Benković.

Nije uvijek sve bilo idealno u njihovoj vezi i vidjelo se to i pred kamerama, ali, piše RTL, unatoč i nekim lošim momentima ovaj par još uvijek uživa u ljubavi.

- U Velikom Obljaju je nakon "Ljubav je na selu" mnogo ljepše nego prije, jer sam upoznao Moniku. Zajedno smo, volimo se, uživamo, putujemo - ispričao je Dragan. Još uvijek ne žive zajedno, ali i to im je u planu u skoroj budućnosti.

- Kroz neko vrijeme planiramo i zajednički život, naravno - kaže Dragan. Monika također potvrđuje kako im je lijepo zajedno i jako su sretni. Po zanimanju je profesionalni vozač i bravar, a na svojoj farmi brine se o ovcama i kravama te o voćnjaku i vinogradu.

- Prijatelj me nagovorio da sudjelujem u emisiji, on me i prijavio. Prijatelji su me dugo nagovarali da pristanem. Razmišljao sam da odustanem, no na kraju sam prihvatio izazov - rekao je Dragan na početku desete sezone showa i na kraju mu se isplatilo što nije odustao jer je u showu pronašao ljubav.

