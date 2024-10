Donald Trump progovorio o svom najmlađem sinu (18): 'Još nije imao djevojku'

Ove jeseni sin Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika koji se opet kandidirao na predsjedničkim izborima, Barron, krenuo je na fakultet. Najmlađi Trumpov sin pohađa Stern School of Business, jednu od najboljih poslovnih škola u zemlji, a upisao je NYU, sveučilište u New Yorku. Strani mediji pisali su kako je Barron na prva predavanja dolazio okružen zaštitarima. Iako su Donald i Melania čuvali privatnost svog sina dok je bio maloljetan, čini se da su to odlučili promijeniti. Naime, bivši američki predsjednik u podcastu PBD progovorio je o njegovom ljubavnom statusu.

"Nisam siguran da je u toj fazi života. Mislim da još nije imao djevojku", kazao je Donald koji je ponosan na sina, te ga je pohvalio rekavši da je vrlo pametan, dobar dečko i odličan učenik.

Trump je rekao kako Barron živo sam u penthouseu u New Yorku, te da je to bila njegova odluka, ali i da voli predavanja i profesore na fakultetu.

Podsjetimo, Trump je dobio Barrona s Melanijom s kojom je u braku od 2005. godine. On je ispisao povijest time što je postao prvo dijete koje je živjelo u Bijeloj kući od vremena Kennedyjeve administracije. U raskošnoj rezidenciji imao je cijeli kat samo za sebe. Za vrijeme Trumpove predsjedničke kampanje i mandata, Barron je uglavnom bio zaštićen od očiju javnosti, s obzirom na njegovu mladost i potrebu za normalnim djetinjstvom. Mediji su ga povremeno fotografirali, ali njegovi roditelji su nastojali minimizirati njegovu izloženost javnosti.

Zbog iznimne visine koja ga prati od djetinjstva u obitelji je dobio nadimak 'Little Donald'. Nedavno je privukao pozornost svojim velikim uspjehom - proslavom mature na Akademiji Oxbridge.

