Domaća glazbenica ljeto je provela na omiljenoj lokaciji svih partijanera: 'Prilično su me iznenadile cijene'

Otok između neba i mora. Katalonski Eivissa, u svijetu poznata kao Ibiza, otok koji biraju svi željni dobre zabave. Nalazi se u Sredozemnom moru i jedan je od Balearskih otoka. Ima svega nešto više od 160 tisuća stanovnika, a u špici sezone prima i više od šest milijuna turista. Predivne plaže, ludi noćni provodi, odlični domaćini i vrijeme koje kao da ne postoji samo su dio pozivnice za Ibizu, kojoj nije odoljela ni naša mlada glazbenica Jelena Žnidarić, poznata pod imenom Zsa Zsa. Otkrila nam je kako je s prijateljem i dečkom provela svojih sedam dana uživancije u beskrajnom plavetnilu, ali i podijelila pokoji savjet kako se što bolje organizirati za putovanje. Iako je ljeto na zalasku, možemo barem maštati i početi planirati idući godišnji odmor.

– Na Ibizu sam putovala sredinom kolovoza i guštala sam punih sedam dana. Bila je to sasvim spontana ideja. Prijatelji su nas nagovarali mjesec dana i tako smo odjednom, doista ''last minute'', odlučili da ipak idemo. Planirala sam ljeto provesti u Biogradu na Moru, gdje inače odmalena ljetujem svake godine, ali eto, život me ipak odveo da malo partijam – govori nam Zsa Zsa te otkriva kako je prošlo putovanje.

– Putovali smo avionom iz Beča budući da je to bila jedina direktna linija do Ibize. Uvijek putujem u vlastitom aranžmanu. Agencije mi često nabijaju prejak tempo, a ja sam ipak osoba koja na putovanjima voli spontano otkrivati lokaciju. Cijene nisu bile tako pretjerane pa nas je karta do Ibize koštala oko 2500 kuna, uz trošak do Beča i oko tisuću kuna parkinga na aerodromu za tih tjedan dana. Kada sve zbrojim, bilo je to puno isplatljivije nego putovanje iz Zagreba.

Ove godine puno se govorilo o visokim cijenama smještaja i ljetovanja općenito, no kako nam je otkrila Zsa Zsa, cijene na Ibizi doista su je iznenadile.

– Zapravo sam se prilično iznenadila, cijene nisu toliko ekstremno više nego u Hrvatskoj, odnosno ove su godine kod nas podivljale pa sam nekako bila pripremljena na Ibizu. Naravno, puno toga ovisi i o osobnim preferencijama, kamo idete i koliko si luksuza želite priuštiti. Meni je najvažnije da na putovanjima iskusim neke nove stvari koje će mi ostati uspomena zauvijek pa sam spremna izdvojiti malo više, no uistinu smatram da Ibiza ima za svakoga ponešto, nije ni najjeftinija, ali ni najskuplja destinacija za ljetovanje – govori glazbenica.

Za ovo putovanje unajmili su predivnu vilu s bazenom pa, s obzirom na visoke temperature koje su ih dočekale na otoku, nisu trebali otići daleko da bi pronašli osvježenje.

– Unajmili smo vilu s bazenom pa sam većinu vremena guštala i u njemu i u moru. Temperatura na Ibizi bila je idealna pa se nisam mogla prestati kupati, kako u bazenu tako i u moru. Predivno, svijetloplavo i toplo more, sunce, ali ne onako vruće kao u Dubaiju, baš onako taman. Toplije nego kod nas na obali, s kojom ima dosta sličnosti, ali ipak su mi malo draže naše uvale i zrikavci. No Španjolska je poseban gušt i sama činjenica da si tamo daje dozu egzotike.

Ibiza je poznata meka za partijanere, a domaće stanovništvo unazad nekoliko godina sve više želi odbaciti tu reputaciju i okrenuti se nešto drukčijim gostima, onima koji uživaju u suncu, moru i znamenitostima, no čini se da će im trebati još dosta truda jer na Ibizi se sve još svodi na party-sezonu, koja se otvara u svibnju te završava negdje krajem listopada. Ibiza je podijeljena na ''dvije strane otoka''. Stari dio grada Ibize nešto je mirniji, orijentiran na mirnije goste, dok je na dijelu Playa Den Bossa mjesto pod suncem za sve željne dobrog provoda.

– Vozili smo se brojnim otočkim lokacijama, kupali, partijali na brodu, jeli uz more, guštali u vili i partijali u noćnim klubovima. Nisam baš tip koji pamti nazive svega, kod mene vrijedi ona ''mozak na pašu'', da se odmorim od svega i ne zamaram detaljima (smijeh). Rado bih vam preporučila samo jedan dio, ali iskreno, sve je super. Preporučujem Ibizu kao otok i cjelokupni doživljaj. Ne možete pogriješiti ako želite pravu dozu odmora i zabave na istome mjestu. Nama Hrvatima tamo se lako prilagoditi – kaže Jelena. Za razgledavanje otoka unajmili su kabriolet kako bi dodatno doživjeli sve ljepote Ibize, na kojoj su ih dočekale goleme gužve, ali i vozači koji baš ne poštuju propise i voze nenormalno, a tu su, kao i na svakom većem odredištu, džepari pa su dobili i jedno posebno upozorenje.

– Naša ekipa nije imala loše iskustvo, ali odmah pri dolasku u vilu naglasili su nam da zaključavamo vrata, čak i ako smo na bazenu, te da ne ostavljamo skupe satove, novčanike i tehnologiju u kući, jer nikad se ne zna. Tamo je ljeti oko šest-sedam milijuna turista i jednostavno je nemoguće da u takvim uvjetima netko ne ugrabi priliku, a imaju što "pecati" – dodaje.

Često kažu da je Ibiza mjesto gdje se rodila zabava pa party tamo nikada ne prestaje. Klubovi se otvaraju već oko 15 sati, a postoji i jedna urbana legenda. Naime, na Ibizi su navodno zabranili ranojutarnja partijanja kako bi se svi mogli barem malo odmoriti, ali i kako bi se smanjili posjeti lokalnoj ambulanti.

– Jednostavno, tamo je sve party, dan i noć. Najbliže tome je naše Zrće, ali ovdje ipak ima i neke doze glamura, mira, Mediterana i finih restorana. Zaista za svakoga nešto. Primijetila sam da je David Guetta stalni gost tamošnjih klubova. Trebali smo ići na njegov nastup, no u zadnji tren odlučili smo ostati u vili jer smo se prekasno vratili s broda.

U tamošnje noćne klubove stane i po nekoliko tisuća ljudi, radi se o golemim zdanjima na nekoliko etaža s različitim glazbenim žanrovima, ovisno o tome što želite.

– Klubovi su ogromni i, ako sam dobro primijetila, skoro su svi zatvorenog tipa, a cijene divljaju. Tako da, budite naoružani strpljenjem i pripremite se na trošenje. Mi smo posjetili noćni klub Solomun. Bilo je dobro, ali tamo mi je nedostajalo Davida Guette, kojeg nismo išli poslušati nekoliko dana prije. Naravno, to je također stvar mojih osobnih glazbenih preferencija – ističe Zsa Zsa, koja kaže da su Španjolci odlični domaćini.

– Španjolci su odlični, čim dođeš na otok, nekako si opušten, sve je puno mladih, veselih ljudi. Baš lokacija za ''mozak na pašu'' i uživanje s ekipom.

Jedna od najpoznatijih plaža je Playa den Bossa, najduža plaža na otoku, koja se prostire duž cijeloga grada, a s koje se pruža pogled na beskrajno plavetnilo i avione koji svakih nekoliko minuta slijeću na obližnji aerodrom. Zanimljivo je i da brojni piloti ovu plažu prelijeću jako nisko kako bi pozdravili sve okupljene partijanere.

– Plaže su predivne i ne bi bilo pošteno izdvojiti samo jednu, a posebno mi se sviđa što su sve prekrivene sitnim, mekanim pijeskom bez ijednog kamenčića. To mi se posebno svidjelo iako inače preferiram šljunak ili stijene ili pak neku barkicu – govori Jelena. S ekipom je posjetila i popularnu Formenteru, omiljeno odredište poznatih, koja se nalazi u blizini. Tamo su stigli brodom i uživali u miru, jer kako kaže, iako tek ima 28, ponekad se osjeća ''kao da je u penziji''.

Španjolska kuhinja jedna je od najpoznatijih na svijetu, no kako kaže Zsa Zsa, žao joj je što su na ovom putovanju jeli dosta ''fast-fooda'' te tako propustili poznate specijalitete, no zato već planira novo putovanje na Ibizu kako bi to nadoknadila. Jako uživa u ribljim specijalitetima, tako da sve mediteransko kod nje prolazi, a nezaobilazna je i paella, koje ima na svakom uglu.

Paella je zasigurno najpoznatija gastronomska delicija Španjolske. Najlakše bi je bilo objasniti kako neku vrstu rižota (iako bi se Španjolci naljutili), koji se priprema na drukčiji način – jer se riža i ostali sastojci ne miješaju, a tradicionalno se priprema na otvorenoj vatri korištenjem posebne tave koja se zove paellera. Verzija, recepata i kombinacija je bezbroj, ovisno o području i kući, ali za sve je karakteristična plitka tavica koja na dnu ima mjehuriće i, naravno, priprema od svježih sastojaka.

Za sve koji planiraju posjetiti otok Zsa Zsa ima i nekoliko korisnih savjeta, među kojima je i onaj što trebate staviti u kofer za putovanje.

– Ne zaboravite sprej protiv komaraca. Oni tamo posebno vole "turističku" krv, a šest uboda u nekoliko minuta je rekord. Također, meni ovih sedam dana nije bilo dovoljno da vidim sve što želim a da ne potonem od silnog partijanja i razgledavanja, tako da svakako preporučujem 14 dana – govori Jelena.

Zsa Zsa je velika ljubiteljica putovanja, za koja kaže da su životno iskustvo i učenje, vrijeme kada upoznaješ sebe i naučiš cijeniti ovaj predivan svijet i zanimljive različitosti koje nudi.

– U posljednje vrijeme ne putujem baš toliko često koliko bih htjela, ako putovanje smatramo nešto izvan granica države. Ali zato automobilom prijeđem i više od 50.000 kilometara godišnje pa možemo i to nazvati putovanjem. Znate pjesmu ''Skitnica''? Tako je kod mene. Ponekad bih voljela imati barem deset dana odmora u komadu, ali tako je kako je – objašnjava glazbenica.

Velika joj je želja posjetiti New York, i to za Božić, a otkriva i tko joj je omiljeni ''travel buddy''.

– Dečko ili prijateljice, ovisno o tome kamo se ide. Smatram da je potrebno imati nekog tko želi vidjeti i iskusiti slične stvari, inače bi netko mogao izludjeti za nekoliko dana. Putovala sam i sama i mogu reći da mi je to jedno od najljepših iskustava dosad. Nakon samo četiri dana vratila sam se puno zrelija, upustila sam se u jednu avanturu, upoznala ljude iz cijelog svijeta i bilo je neponovljivo. Da mogu vratiti vrijeme i rane dvadesete, svakako bih ponovila. Sada ipak imam suputnika i ne trebam putovati sama, a i bez njega nije isto – zaključuje glazbenica.

VIDEO Bivši zaposlenici Meghan Markle otkrivaju da je šefica iz pakla: Zvala je svakih deset minuta i urlala!