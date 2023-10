Djevojka poznatog domaćeg glumca nije prošla u 'Superstaru': 'To je proklestvo pratećeg vokala'

U drugoj emisiji RTL-ovog showa "Superstar" svoje je vokalne sposobnosti pokazala Sara Spinčić (24), mlada glazbenica koja pjeva prateće vokale Željku Bebeku, a javnosti je poznata i kao djevojka glumca Luje Kunčevića. Sara i Lujo su prije dvije godine postali roditelji dječaka Leona.

Ljubav prema glazbi prenijela je i na svog dvogodišnjeg sina, a uz podršku obitelji pred žirijem je odlučila pjevati Beyonce 'If I Were a Boy'.

'Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu', rekao je Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit 'Ako me nosiš na duši'.

Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi', komentirao je Huljić nakon Sarine izvedbe druge pjesme.

Podsjetimo, u sinoćnjoj emisiji vidjeli smo pravu senzaciju u nastupu Luke Veljkovića. Švicarac hrvatskih korijena glazbom se odavno bavi, pjevao je i u crkvi te na niz festivala. "Imam tremu, ipak je Severina preda mnom. Nemam treme oko pjevanja, svoje bih pjevanje ocijenio desetkom. Moraš biti samopouzdan", poručio je Luka uoči nastupa te otkrio da se nada da će Severina imati pozitivan feedback.

Uskoro ga je Severina pitala zna li, osim korejskog popa, i neke domaće stvari. "Znam od Varnog paljka - Sve još miriše na nju", najavio je Luka i nasmijao cijeli žiri. No, otpjevao je sjajno i rasplesao pritom žiri pjesmom 'How You Like That' grupe BLACKPINK. "Kakav si ti majstor, jedva čekam sljedeći put", poručila mu je Nika. "Izrazi lica, obrve, sve...", nadovezao se Tonči kojem je Luka uzvratio da je upravo zbog Superstara dodatno sredio svoje obrve. Zaradio je simpatični Luka četiri 'DA', šarmiravši cijeli žiri.

Iz Frankfurta se u Hrvatsku doselila Maria Bandov, 27-godišnja pjevačica koja je zbog glazbe napustila uredski posao. "Odlučila sam se posvetiti pjevanju jer je to moj san, na tome mi je fokus. Velika podrška joj je majka, čija je prometna nesreća na Mariju ostavila velikog traga. "Mama je snažna žena koja me naučila da nikada ne posustajem, već težim svome cilju - pjevanju", zaključila je.

Otpjevala je Maria hit Doris Dragović 'Šakom o stol'. "Osjeti se da imaš bend, odlično je to za gaže i nastupe koje radiš, jedini je problem to što se čovjek opusti, ide redom po pjesmama da bi se publika zabavila, ocijenio je njezin nastup Tonči. "Čuje se da imaš ritma i da ti je groove fantastičan. Treba raditi na intonaciji i krajevima. Ostavilo je to malo lošiji dojam danas", nadovezao se Filip na Huljićev komentar. Tonči i Filip dali su Mariji 'DA', no Nika i Severina odlučile su drugačije te je time avantura u 'Superstaru' za Mariju završila.

Osim njih u daljnje natjecanje prošli su i Nikolina Kolman, Chiara Majdenić, Ivan Vidović, Nina Abramović Dimec, Mauro Vukojević, Lana Mandarić, Niko Vujanović i Ivan Živković.

