Dizajnerski hoteli najpoželjnija su prenoćišta u tumaranjima suvremenog putnika

Nakon mini ljetnog serijala u kojem smo predstavili gradove (Beč, London, Singapur i New York) koji su svojim inovativnim idejama i urbanim uređenjem poboljšali životni standard građana, ostajemo na ovom ''putovanju'' svjetskom kartom u potrazi za najljepšim dizajnerskim hotelima koji će vas zasigurno inspirirati da spakirate kofere i krenete na putovanje, ali i oduševiti već na prvi pogled.



Mistični i već na prvi pogled očaravajući hotel nalazi se u Jiangxiju u Kinu. Radi se o projektu ZJJZ Ateljea koji su dizajnirali elipsoidne kabine za odmor za Tree Wow Hotel, inspirirane prirodnim formama kako bi se uklopile u prirodu koja ih okružuje. Drugi je to projekt koji je atelje napravio za ovaj hotel nakon The Mushroom (Gljiva) kuće za odmor koju krasi stožasti krov. Takozvane The Seeds (Sjemenke) koje su postavljene na lokaciju prekrivene su aluminijskim pločicama koje reflektiraju okolinu te mijenjaju izgled s obzirom na godišnje doba, dok je unutrašnjost uređena drvom, odnosno drvenim letvicama koje prate vanjsku liniju, dok okrugli prozori omogućuju pogled na okolinu.