Dino Jelusić javio se nakon nastupa na Hipodromu: 'Ne znam kako, ali stigli smo"

Naš glazbenik Dino Jelusić sinoć je nastupio na zagrebačkom Hipodromu kao predgrupa Edu Sheeranu, a Sheeranov poziv za ovaj nastup došao je nakon što je Dino već imao dogovoren nastup. No, Jelusić je pristao te izdvojio pola sata i u 18 sati izveo nekoliko svojih pjesama u akustičnoj verziji. Nakon toga, kako je ranije otkrio, uputio se na drugi koncert koji je to večer imao u Sinju. Dino je ranije izjavio da je na Hipodromu nastupio sat ranije, nego što je to bilo planirano, a u Sinju je nastup pomaknuo na sat kasnije kako bi sve stigao. Nakon koncerta Jelusić se javio na društvenim mrežama te otkrio da je sve stigao. "Ne znam kako, ali stigli smo", napisao je te označio da je došao u Sinj.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Jelusić se javio na društvenim mrežama i s Hipodroma. Tada je podijelio kako izgleda Hipodrom prije dolaska publike i kako teče tonska proba. Jelusić je ranije izjavio kako mu je velika čast otvoriti koncert popularnog britanskog glazbenika. Osim toga bio je i iznenađen ovim pozivom:

- Prvo sam bio u čudu, nisam računao jer imam sutra nastup u Sinju, ali menadžer je uspio da pomaknemo sat vremena ranije i Sinj sat vremena kasnije.

Istaknuo je i da je imao tremu. - Svirao sam i pred više ljudi, ali ovo je malo drugačije jer sam pred potpuno nepoznatom publikom tako da, bit ću iskren, malo jesam nervozan - kazao je naš izvođač. - Ne vjerujem da će Ed tako rano doći na hipodrom jer se oni obično pojave 20 minuta prije koncerta, dođu odsviraju i odu, bila bi mi čast, ali vidjet ćemo - rekao je.

Inače, Ed Sheeran sinoć je oduševio hrvatsku metropolu. Britanski pjevač sinoć je prvi put nastupio u Hrvatskoj u sklopu turneje + – = ÷ x (Mathematics), a na koncert je došlo više od 70. 000 ljudi. No, glazbenik je oduševio i svojom pripremom za koncert. Naime, poznato je da Sheeran na koncertima često pripremi nešto za publiku države u kojoj se nalazi, a tako je bilo i ovoga puta. Sheeran je cijelo vrijeme komunicirao s publikom, a obukao je crnu majicu s natpisom Zagreb. Osim toga, nakon izlaska na pozornicu Sheeran je i pozdravio na hrvatskom jeziku.

Dodajmo i da je kao predgrupa nastupio i Calum Scott.

