Demi Lovato dramatično skratila kosu: Željala se osloboditi nametnutih normi

Američka pop zvijezda Demi Lovato (28) odrezala je svoju dugu kosu, pa sada nosi kratku frizuru. Razlog toj promjeni otkrila je u 'The Drew Barrymore Showu'.

Pjevačica i glumica rekla je da je problem puno dublji od onoga kako se čini na prvu. „Ošišala sam se jer sam se željela osloboditi svih normi spola i seksualnosti koje su mi bile nametnute kao kršćanki na Jugu“, rekla je Lovato te dodala da se nakon šišanja osjećala oslobođeno, kao da nije pristala biti dio ideala i uvjerenja.

Životni izbori koje je pop zvijezda nedavno donijela omogućili su joj da kaže istinu. Naime, ona je ove godine izdala dokumentarni serijal 'Dancing with the Devil' koji govori o mračnim detaljima njezinog predoziranja iz 2018. godine, koje je skoro završilo fatalno po nju, kao i o njenim poremećajima u prehrani, mentalnim problemima, seksualnom zlostavljanju i silovanju u tinejdžerskim danima.

Iako se pop zvijezdi nije bilo lako prisjetiti tog razdoblja, priznala je da je zbog toga postala jača. U gostovanju kod Jimmyja Fallona rekla je da se osjećala tjeskobno kad je prvi put gledala svoju priču na ekranu. „Nije mi važno što će ljudi reći kad pogledaju dokumentarac. Svjesna sam istine i ništa što bilo tko kaže ne može me pokolebati“, zaključila je. Nakon predoziranja, Lovato je provela dva tjedna u bolnici, zatim se vratila na odvikavanje gdje je ostala sve dok se nije osjećala dovoljno dobro za povratak u stvarni svijet. Posljednjih godina zvijezda je napravila zaokret na bolje.

Inače, Demi Lovato je rođena u državi Novi Meksiko na jugu SAD-a, a svoju je glumačku karijeru započela kao desetogodišnjakinja. Kako je talentirana i za ples i glazbu brzo je krenula razvijati i glazbenu karijeru. Njezin debitantski singl 'This Is Me', koji je predstavila 2008. godine, ušao je u top 10 najslušanijih pjesama u SAD-u.

