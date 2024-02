Dementronomesi predstavljaju novi singl, najavljuju album i koncertnu promociju!

wiwibloggs

Baby Lasagna na udaru obožavatelja Eurovizije zbog detalja nastupa: ‘Znate li vi što je femicid?‘

Obožavatelji Eurovizije prokomentirali su i njegov nastup na Dori, a posebno im je za oko zapeo jedan detalj. Naime, gledatelji su primijetili detalj u kojem jedan od plesača po pozornici vuče plesačicu i smatraju to neprimjerenim. Iako su mnogi to ismijali i uvjeravaju da je riječ samo o performansu, neki smatraju da to treba hitno promijeniti.