Dečke iz Crvene jabuke na putu do Slovenije dočekalo je srušeno stablo na cesti, evo kako su se snašli

Članovi benda Crvena jabuka krenuli su danas na put za Sloveniju, a na putu su naišli na srušeno stablo na cesti. Gitarist benda Dario Duvnjak na Instagram storyju podijelio je video u kojem je pokazao kako su članovi benda uklonili stablo i tako bez problema nastavili svoj put. Zajedničkim snagama u samo nekoliko minuta uspjeli su riješiti ovaj problem, a uz video je gitarist Duvnjak objavio melodiju iz animirane serije 'Pat i Mat'. Frontmen ovog legendarnog sarajevskog benda koji je na sceni više od 38 godina je Dražen Žerić Žera (59) koji nam je nedavno u intervju pričao o tome ima li tremu prije nastupa nakon toliko godina iskustva.

- Dok god imam tremu, to znači da nešto dobro radim. Uvijek je imam, a onaj tko je nema, njemu nije stalo do toga što radi. Uvijek se brinem da sve bude OK, a sve što radimo – radimo iz srca. Imati tremu je pozitivno u svakom pogledu - rekao nam je tada i otkrio kako je bend dobio ime Crvena jabuka.

- Kao klinci imali smo svoje faze i bili smo zaluđeni svakakvim stvarima pa tako i The Beatlesima. Pa smo onda puštali kosu, bušili uši, slušali heavy metal, a nakon toga smo išli i u neke mirnije vode. Neko vrijeme čak smo bili i pankeri... I onda je od svih tih naših faza nastala Crvena jabuka. Na ploči od The Beatlesa bila je jabuka, a mi smo bili zaluđeni njima, onda smo se odlučili nazvati Crvena jabuka. Dugo i nismo imali ime, a s obzirom na to da nam je to stajalo pred očima, onda smo odlučili dati si to ime. Pisalo se i da je netko došao s jabukom na probu, ali to nije istina - otkrio je.

Ispričao nam je i što osjeća kada se popne na pozornicu i otpjeva prvu pjesmu te je otkrio koja ga pjesma Crvene jabuke najbolje opisuje. - Uvijek gledam što će se dogoditi i kako će publika reagirati. Katkada se energičnije uđe u koncert, a katkada polako, ovisno o tome kako su raspoloženi i hoće li se “uhvatiti” za tu prvu pjesmu. No već u prvoj pjesmi s publikom pronađemo zajedničku crtu i zajedno pjevamo te uživamo u glazbi. Ima više pjesama Crvene jabuke koje me opisuju, ali, evo, reći ću “Tugo nesrećo”. To mi je najdraža pjesma, a nastala je dva mjeseca prije nego što smo imali veliku tragediju ‘86. godine. Napisana je prema neuzvraćenoj ljubavi koja je tada živjela u Londonu - rekao je Žera.