Danijela Martinović podijelila sretnu vijest: 'Dobro došla u život! Ja sam najsretnija na svijetu'

Pjevačica i spisateljica Danijela Martinović (51) sa svojim je pratiteljima podijelila lijepu vijest. Naime, prije dvije godine počela je pisati knjigu 'Tuširanje duše' koju je danas po prvi puta primila u ruke. Sreću i uzbuđenje pjevačica nije krila.

- Dvije godine su sve skupa otkako sam počela ovo pisati i jako sam uzbuđena. Ovo je prva forma knjige na koju me nagovorio Branko Glumac, moj mentor - poručila je uzbuđeno Danijela Martinović u videu na Instagramu. Objavila je i niz fotografija na kojima s osmijehom na licu otvara paket s prvim izdanjima knjige.

- Ovo je prvi paket i još nisam vidjela kako to izgleda, ali sad ću to otvorit. Wow! Wow! To je to, dobro došla u život, knjigice! Ako u ovoj knjizi nađete samo jednu riječ koja će biti dijelom vašeg života na bilo koji način, ja sam najsretnija osoba na svijetu. Ništa mi više ne treba - dodala je pjevačica.

Osim na poslovnom planu, Danijeli u posljednje vrijeme ruže cvatu i na privatnom. Nakon prekida s Petrom Grašom novu ljubav pronašla je u zagrljaju policijskog inspektora Josipa Plavića (49). Upoznali su se sasvim slučajno nakon što je Danijelina odvjetnica podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Policija je ubrzo riješila slučaj, a Danijela i Josip sasvim nenadano prepustili su se ljubavi koja raste iz dana u dan.

– Josip i ja više smo od lijepog para. No po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno sretna. Josip je moja luka – rekla je Danijela Martinović nedavno za 24 sata.

Splitska pjevačica iza koje je brak s Markom Perkovićem Thompsonom (56) i dugogodišnja ljubav s Petrom Grašom (47) otkrila je i da nema ništa protiv toga da s Josipom zaplovi u bračnu luku.

– Govorim iz vlastitog primjera, bilo kakvo predviđanje ili opiranje životu bilo bi smiješno jer je on čudesan. I ja sam mu se bacila kao na paraglidingu. Otvorena sam za sve opcije – rekla je ranije Danijela.

