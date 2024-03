Danijela Martinović najavila je koncert godine: 'Jednog gosta nećete moći ni pretpostaviti'

Ususret Storyjevu rođendanskom koncertu u Lisinskom 15. svibnja, diva hrvatske glazbene scene Danijela Martinović otkrila je kako se priprema za pravi spektakl te kakva iznenađenja sprema za publiku. Sjajna glazbena suradnja časopisa Story i Danijele Martinović predstavljena je danas na konferenciji za novinare u Esplanade Zagreb Hotelu koju su popratili brojni mediji.

Danijela slovi za jednu od naših najpopularnijih pjevačica i njezina uspješna karijera traje više od tri desetljeća, a koliko je sretna zbog ove suradnje i koliko se veseli koncertu u Lisinskom, otkrila je na konferenciji. U ime Storyja rođendanski koncert predstavio je glavni urednik Marko Banjavčić, a Ana Miščević, Head of Story, vodila je događanje. Na samom početku, Marko je u ime Storyja ispričao kako je i zašto došlo do ove sjajne glazbene suradnje Storyja i Danijele.

'Storyjevi koncerti su nama u redakciji oduvijek bili naše najveće veselje u godini, naravno uz naš Hall of Fame. Mi smo Danijelu htjeli ukrasti za sebe još tamo negdje prije dvije godine, ali je Danijela već tada imala termin u Lisinskom. Odlučili smo pričekati svoj trenutak, imali smo dva fenomenalna koncerta Novih fosila koji su zaista bili nezaboravni, ali mislim da će ovaj Danijelin nadmašiti tu dobru energiju. Nakon dvije godine čekanja, čekanje se isplatilo i neopisivo mi je drago da je Danijela tu s nama', rekao je Marko.

U nešto više od trideset godina uspješne karijere Danijela je nastupala diljem cijele regije i šire, a ovog se proljeća u suradnji sa Storyjem vraća u Lisinski za koji je vežu drage uspomene.

'Baš sam razmišljala kako mi je taj Lisinski suđen. Od 1998. nakon što sam se vratila s Eurosonga imala sam dva zaista nezaboravna koncerta u Lisinskom. Ja sam osoba koja jednostavno voli takve prostore, volim da su mi ljudi blizu, volim ih osjetiti. To nije samo glazbeni događaj, važno mi je publici prenijeti i životne stavove, životne istine i spoznaje, a tek onda kad mogu to sve objediniti mislim da je to kompletan doživljaj. Svaki put se trudim dati 101 posto tako da mi je ovaj koncert jedan veliki izazov', rekla je Danijela koja je obožavatelje oduševila novim duetom s Markom Škugorom i pjesmom 'Ono nešto'. Pjesma je omiljena među publikom i već je pravi hit, a Danijela je sad otkrila i hoće li joj se Škugor pridružiti na pozornici te sprema li neka iznenađnja na nadolazećem koncertu po pitanju gostiju.

'Gostiju će sigurno biti, a i iznenađenja. Za jednog gosta neće nitko moći ni pretpostaviti o kome je rije

. Bilo je pregovaranja, ali moje nagovaranje je dobilo blagoslov. To će biti nešto zaista jedinstveno što nisam imala prilike dosad napraviti, a s tim gostom ću izvesti i jednu pjesmu koju nisam pjevala 35 godina', kazala je Danijela.

Uz pjevanje, velika ljubav ove glazbenice je i pisanje. Njena zadnja knjiga 'Tuširanje duše' mnoge je dirnula i inspirirala te postigla velik uspjeh. Danijela otkriva da si pored glazbene nije ni predviđala ovako uspješnu spisateljsku karijeru.

'Prošla sam sve moguće nijanse straha, no imala sam sreću što sam imala izuzetnog mentora Branislava Glumca koji je po meni jedan od najboljih živućih hrvatskih pisaca, i njegova mi je snaga pomogla da to prebrodim. On je vjerovao u mene više nego ja sama u sebe tada. Nisam sebe stavljala ni u kakve okvire, kako mi je dolazilo tako sam pisala. Jedino što mi je bitno bilo i tada - ako ijedna moja spoznaja i svi trenuci koje sam prolazila, a bilo ih je izazovnih i teških, ako na bilo koji način pomognu samo jednoj osobi, pa ja sam napravila sve, dotaknula sam svoje zvijezde', rekla je.

Koncert u Lisinskom definitivno će biti prepun emocija, drugo ni ne možemo očekivati jer kad Danijela pjeva to je fešta od glazbe, emocija koje se mogu opipati, hitova, lijepih riječi, izmjene pozitivne energije s publikom. Ovo je samo djelić najave prekrasne večeri koja vas očekuje 15. svibnja u Lisinskom, a Danijela nam je otkrila i planove nakon koncerta.

'Toliko mi je sad popunjen raspored da ću ga morati malo i rasteretiti. Imam i dosta koncertnih angažmana, a pretpostavljam da će tek tamo na jesen izaći i nova pjesma', kaže Danijela koja ne skriva da su joj na koncertima uz pjesmu bitne i modne kombinacije, a sad je ispričala sve o stylinzima za Lisinski i suradnji s modnom stilisticom Barbarom Repe.

'S Barbarom sam počela surađivati baš na snimanju Storyjeve kampanje prije dvije godine. Odmah na prvu smo kliknule, njene kombinacije su nekako drugačije, a ono što mi je bilo zanimljivo i slatko jest to da smo nas dvije 'istih gabarita'. I treće, ono najvažnije, imamo isti broj cipela što rijetko tko ima - 36. I tako smo počele intenzivnu suradnju koja je rezultirala nevjerojatnim uspjesima, ni u jednoj situaciji dosad mi nije donijela neku kombinaciju koja mi se nije dopala. Ja sam se zaljubila u način na koji ona doživljava modu, putuje po svijetu, kupuje po second hand shopovima, kupuje stare haljine. Ja sam na Cesarici nosila haljinu staru 70 godina', zaključila je Danijela.

Pridružite se ovom veličanstvenom glazbenom spektaklu u Lisinskom 15. svibnja i uživajte u Danijelinim najvećim hitovima.