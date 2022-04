Danijela iz Savršenog: Ostavila sam četiri zaručnika, kod mene nema stresa oko toga

Danijela Novaković natjecateljica je treće sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" u kojem pokušava pridobiti naklonost Tonija Šćulca koji se nakon Gorana Jureneca i Mije Matića našao u ulozi Savršenog. Gledateljima je postala zanimljiva zahvaljujući brojnim simpatičnim izjavama koje su na Tik Toku postale jako popularne i imaju veliki broj pregleda.

- Stalo mi je, rekla sam sto puta da mi je stalo da dobijem ružu, ali nema propasti ako je ne dobijem. Ostavila sam četiri zaručnika, a ostaviti jednog s kojim sam se ljubila kod mene ide samo tako. Kod mene stresa nema. Tko se toliko stresira zbog ljubavi, drage djevojke, moram vam reći da vam to neće vrijediti. Stres vuče bore, bore vuku botoks, a botoks vuče novce. Nemojte bankrotirati zbog toga - jedna je od novijih Danijelinih izjava objavljenih na Tik Toku Gospodina Savršenog i u samo dva sata od objave ima gotovo 17 tisuća pregleda. Danijela je 33-godišnja marketinška stručnjakinja koja je priznaje da je zaljubljive prirode i kada je ulazila u show otkrila je kakav tip muškarca može privući njezinu pažnju.

- Može me osvojiti šarmantan muškarac, mora biti pažljiv koji mi voli ugađati. Mora biti čovjek od akcije jer sam i sama takva pa mi je to jako bitno. Kad se zaljubim, stvarno sam luda od ljubavi! - rekla je Danijela. U showu ne skriva što misli o drugim natjecateljicama i to otvoreno govori pred svima.

