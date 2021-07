Danijela Dvornik otkrila veliki 'noćni' problem: 'Nemam pojma što mi je'

Blogerica i influencerica Danijela Dvornik (54) otkrila je na Instagramu kako u posljednje vrijeme ima problema sa spavanjem. Dok nekima smetaju ove vrućine, blogerica s tim nema problema. Kako je kazala, spava dulje nego dosad.

- Nemam pojma što mi je, ali svako jutro spavam do deset sati. Pri tom navečer legnem u 23 i 30. Zazvoni mi sat ujutro u sedam sati, ali ga samo ugasim i nastavim. Je li to do vremena ili mi tijelo treba odmor, ne znam. Ne bunim se, samo mi je čudno, napisala je Dvornik.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Danijela se nakon potresa u Petrinji prošle godine preselila na Brač gdje se i zaposlila u jednom wine&cheese baru. Nedavno je podigla veliku prašinu videom u kojim je progovorila o iskustvu s Hitnom pomoći na Braču gdje je otišla zbog mlađe unučice. Naime, Danijela je zatražila pomoć liječnika nakon što njezina mlađa unuka Lumi nije mogla zaspati zbog prehlade i začepljenog nosa. Nakon što je isprobala sve opcije kako bi joj olakšala disanje, Danijela nije imala druge opcije nego otići na Hitnu.

- Kad smo došli na hitnu, doktor ju je primio i pregledao uho, grlo, nos... Međutim, to je sve bilo što je mogao učiniti. I to je ono što me najviše frapiralo. Ne mislim da je doktor nešto loše napravio, dapače, nego uvjeti u hitnoj su takvi da vam zapravo ne mogu pomoći, barem ne ovdje na Braču, pojasnila je i dodala nakon što su uspostavili dijagnozu da je djevojčica puštena kući.

VIDEO: Severina više ne prati Igora na Instagramu, a on je obrisao sve zajedničke fotografije