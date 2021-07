Nove tvrdnje uzdrmale su palaču: William i njegovo osoblje plasirali su medijima priče o Harryju

Tvrdnje da su princ William i članovi njegovog osoblja medijima plasirali priču o mentalnom zdravlju princa Harryja izrezane su iz dokumentarca "Harry and William: What Went Wrong" koji je prikazan u nedjelju navečer na ITV-u. Prema pisanju Daily Maila Kensingtonska palača reagirala je u ovom slučaju i tražili su da se neki od detalja detalja u ovom dokumentarcu izbace van, a jedan od zahtjeva odnosio se i na optužbe Omida Scobieja biografa princa Harryja koji je prvi plasirao informacije o tome kako Williamovo osoblje radi Harryju iza leđa.

U izbačenom dijelu dokumentarca bile su snimljene tvrdnje o mentalnom zdravlju princa Harryja i prenesene su navodne izjave princa Williama koji je svom osoblju povjerio kako je zabrinut za svog brata. Palača je upozorila ITV kako su takve izjave neistine i i stvaraju krivu sliku o odnosu braće te su upozorili da ih je potrebno izbaciti.

Nije tajna da su odnosu između Williama i Harryja narušeni, a priznao je to i sam Harry prije dvije godine prvi put i opet nedavno u intervju koji je dao Oprah Winfrey, ali kraljevska obitelj ne želi dodatno potpaliti tu vatru. Neslužbeno kraljevska obitelj za ovakav PR krivi Omida Scobieja koji je neslužbeni biograf i PR Harryja i Meghan Markle jer od njega svako malo dolaze ovakve optužbe.

