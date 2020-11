LEGENDARNI BOND

Conneryjeva udovica otkrila kako je proveo zadnje dane: 'To nije bio život za njega'

- To nije bio život za njega. Posljednjih dana se nije mogao ni izraziti kako treba jer je bolovao od demencije koja je uzela svoj danak. Preminuo je mirno, u snu, i najvažnije od svega je činjenica da je to i želio. On je bio predivan čovjek i imali smo sjajan zajednički život. kazala je Micheline