Čitatelji su izabrali! Ovo su najbolje serije u proteklih 25 godina

Obitelj Soprano najbolja je televizijska serija u proteklih 25 godina. Čitatelji portala Večernjeg lista u anketi dali su joj 1176 glasova, te je tako serija koja je premijeru na HBO-u imala 10. siječnja 1999. postala i vama najbolja serija. Na drugom mjestu je kultni „Breaking Bad“ s 1041 glas, treća je „Igra prijestolja“ sa 617 glasova, četvrto mjesto pripalo je „Združenoj braći“, koja je skupila 292 mjesta, a top 5 zaključuje „Žica“ s 376 glasova. Na šestom mjestu je "Černobil" s 322 glasa, sedma je "24" s 299 glasova, na osmom mjestu "Momci s Madisona" 279, devetom"Domovina" 187 i desetom "Kruna" 172.

U ponudi je bilo 25 serija, a sve su dobile barem nekoliko glasova.

Smještena u New Jersey, gdje je prvotno producirana, serija „Obitelj Soprano“ se vrti oko mafijaša Tonyja Soprana (James Gandolfini) i poteškoća s kojima se suočava kad pokušava izbalansirati česte konfliktne potrebe u svojem obiteljskom životu i kriminalnoj organizaciji kojoj je na čelu. Ostvarivši veliki komercijalni i kritički uspjeh, ''Obitelj Soprano'' financijski je najuspješnija serija kabelske televizije u povijesti. Serija je poznata po visokoj razini kvalitete na svim aspektima produkcije, a iznimno je hvaljena za svoje scenarije i izvedbe glavnih glumaca. Zaradila je priznanja kako je na televizijski medij donijela višu razinu umjetničke kvalitete i otvorila put mnogim drugim dramskim serijama koje su slijedile.

Prije nego što je kreirao Obitelj Soprano, David Chase više od 20 godina bio je televizijski scenarist. Bio je scenarist/producent na nekoliko televizijskih serija te je 1988. kreirao jednu kratkotrajnu originalnu seriju ''Almost Grown''. Prije uspjeha s ''Obitelji Soprano'', Chase je osvojio dva Emmyja: jedan 1980. za scenarij TV filma ''Off the Minnesota Strip'', a drugog 1978. za svoj rad na seriji ''The Rockford Files'' (koji je podijelio s ostalim producentima).

Priča o Obitelji Soprano isprva je počela kao dugometražni film o "mafijašu na terapiji koji ima problema sa svojom majkom". Nakon doprinosa svoga menadžera, Lloyda Brauna, Chase je odlučio adaptirati scenarij za televizijsku seriju. Chase je 1995. potpisao razvojni ugovor s produkcijskom kompanijom Brillstein-Grey i napisao originalni scenarij za pilot-epizodu. Preuzevši dosta materijala iz svog osobnog života i iskustava odrastanja u New Jerseyju, Chase je izjavio da je pokušao "primijeniti vlastitu obiteljsku dinamiku na mafijaše." Primjerice, burni odnos između protagonista serije Tonyja Soprana i njegove majke, Livije, djelomično je temeljen na Chaseovu odnosu s njegovom majkom. I Chase je išao na terapiju u vrijeme kad je osmislio lik dr. Jennifer Melfi po vlastitoj psihijatrici. Chase je od rane dobi bio fasciniran mafijom jer je odrastao uz klasične gangsterske filmove kao što je ''Državni neprijatelj'' i uz kriminalističku seriju ''Nedodirljivi'', ali je i svjedočio kako takvi ljudi odrastaju. Serija je imenovana po njegovim srednjoškolskim prijateljima. Chase je smatrao kako će mu okružje mafije omogućiti obrađivanje tema kao što su, između ostalih, identitet talijanskih Amerikanaca i priroda nasilja. Chase je talijanski Amerikanac, dok je originalno ime njegovo obitelji DeCesare.

Chase je izjavio kako je gangsterski film Martina Scorsesea ''Dobri momci'' za njega bio izvor inspiracije, nazvavši ga svojim Kuranom.

Uloga Tonyja Soprana na početku je ponuđena Rayu Liotti i Anthonyju LaPaglii, no oni su je (srećom) odbili. Kada se uloge dočepao manje poznati Gandolfini, na glumu se bacio tako strastveno da je kontaktirao prave članove mafije koji su pratili seriju i često mu davali upute za sljedeće epizode. Koliko je Gandolfini bio uspješan, svjedoči i podatak da je FBI ulovio razgovore članova mafijaške obitelji DeCavalcante iz New Jerseya koji su raspravljali jesu li upravo oni prikazani u seriji.

Uloga Tonyja Soprana toliko ga je brzo lansirala u zvijezde da je novostečena slava – koja ga je sustigla u poznijoj dobi – počela uzimati danak već nakon prvih emitiranih epizoda 1999. godine. Već tri godine poslije Gandolfinijevo odbijanje rada na setu postala je svakidašnjica. Tvrdio je da je bolestan, odbijao je napustiti svoj stan ili se jednostavno nije pojavljivao. Sljedećeg dana uslijedila bi krivica zbog svih problema koje je napravio ekipi, zbog čega bi kupovao skupe darove za kolege. Ekipi sa seta bilo je jasno da je u pitanju bilo plaćanje cijene s kojom slava dolazi, zamjena za svu napetost koju je unosio na snimanje – Gandolfini im je ponudio život Tonyja Soprana uživo.

Elementi nihilizma provlače se kroz svih šest sezona, gdje svi likovi, baš kao i gledatelji, uporno traže smisao koji ne pronalaze. U istom tonu serija je i zaključena, nedovršenom scenom nakon koje ostaje nejasno je li Tony likvidiran u restoranu ili je mirno išetao na ulicu, što otvara mogućnost za nove sezone.

