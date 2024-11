Čini se da su se prevarili svi koji su mislili da nakon 'Dine' Dennisa Villeneuvea nema dalje. Ima!

Dina: Proročanstvo, MAX

Bilo je opravdano misliti da se od “Dine” Dennisa Villeneuvea teško može napraviti ne bolje, nego i približno toliko dobro, posebno ne u televizijskom formatu. No, već je ubrzo dokazano kako su u krivu svi koji su tako mislili. Prva je epizoda već oduševila kritičare, sa svakim opravdanjem, treba reći, jer izgleda spektakularno kao što su izgledali i lmovi, pa usudili bismo se reći, u nekim trenucima i više. Čini se, također, da je ambicija u HBO-u, kada je riječ o priči o civilizaciji ovisnoj o začinu, značajno narasla. Pogotovo se to vidi na izboru glumaca gdje je trajna vrijednost Mark Strong, Emily Watson, koju se može na isti način kvalicirati, Travis Fimmel, Australac kojeg smo upoznali u “Vikinzima”, a nikako da dočekamo da konkurira Charlieju Hunnamu iako ima sve potrebno, Olivia Austin, intrigantna indijska glumica Tabu... Ovakva zaista odlična ekipa sjajnih dramskih glumaca uklapa se u priču koja se odvija 10.000 godina prije zbivanja u lmovima, a prema knjiškom predlošku Briana Patricka Herberta i Kevina J. Andersona. Vjerojatno već znate, ili barem pogađate, kako je prvi u nekoj vezi s Frankom Herbertom, autorom originalnog romana “Dina” koji smatraju i ponajboljim djelom znanstvene fantastike u povijesti. Riječ je o njegovom starijem sinu, dok je Anderson također poznati autor znanstvene fantastike koji je pisao priče i za “Ratove zvijezda” ili “Dosjee X”. Izgleda da je ovaj dvojac uspio izraditi prequel dovoljno kvalitetan da konkurira čak i originalu, barem kada se o ekranu radi. Tome je, pak, garancija izbor redateljice većine epizoda, to je Anna Foerster, njemačka redateljica koja je radila u nekom kapacitetu na svakom od lmova Rolanda Emmericha. Eto i najvjerojatnijeg razloga što serija “Dina” tako dobro izgleda. U “Dini: Proročanstvo” gledamo kako nastaje misteriozan red Bene Geserit, sestre koje imaju odsudnu ulogu u cijeloj priči. Imamo dvije sestre, Valyu i Tulu, koje vide da postoji sila koja prijeti čovječanstvu i odluče se protiv nje boriti. Imaju i protivnika, Desmonda Harta, vojnika koji nastoji mimo njih dobiti carevu naklonost. Taj car je Javicco Corrino koji je nastavljač loze ratnih careva sa zadatkom da očuva krhki mir na Arakisu. Ne zaboravimo i zgodan detalj, a to je da su Valya i Tula iz obitelji Harkonnen. Uvijek je na samom početku neke serije nezahvalno procjenjivati hoće li nešto biti doista tako dobro kao što je najavljivano ili ne, no nekako mislimo da ovdje postoji niz garancija hoće li tako biti. Kao što je lmovima publika “Dine” probuđena, popunjena i gladna novog. Sada je to, izgleda, i dobila.