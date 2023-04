Ciganović usporedio haljinu Tamare Loos s onom s AliExpressa: 'Prvi put djeluje kao da se dobro osjeća'

U jučerašnjoj je emisiji showa 'Ples sa zvijezdama' gledatelji su odabrali stil plesa parova, a osim toga imali su ulogu žirija i ocjenjivali kandidate putem aplikacije Dnevnik.hr. Davali su im ocjene od 1 do 10, a onemogućeno je bilo glasovanje putem telefona i aplikacije. Iz showa su ispali Petra Kurtela i Damir Horvatinčić, a iznenađenje na kraju emisije bio je Pedro Soltz koji je najavio kako će zaplesati u idućoj epizodi i postavio kandidatima izazov.

Kroz emisiju gledatelje vode Igor Mešin i Tamara Loos. Igor je kao i uvijek, nosio tamno odijelo, a Tamara je ovog puta bila u dugoj ružičastoj haljini koja se posebno isticala s detaljima na rukavima. Već je poznato da Tamari kod izbora modnih kombinacija pomaže stilist Marko Grubnić, a nakon svake emisije Marko na svojim društvenim mrežama objavi zajedničke fotografije iz showa.

- Glamur nikad ne uzima slobodan dan - napisao je sada pored zajedničke fotografije te istaknuo kako je Tamara zablistala. U komentarima ispod njegove objave njegovi pratitelji složili su se s njim. „Haljina je prekrasna“, pisali su.

No, bilo je i onih koji nisu dijelili to mišljenje, a jedan do njih je i Neven Ciganović koji se na ovo Tamarino izdanje osvrnuo na svojem Facebook profilu. Ciganović je podijelio fotografije Tamarinog izgleda iz showa te dodao fotke sa stranice jedne internetske trgovine gdje je vidio sličnu kreaciju.

- Haljina za mame i mamino lice. I kandže opet u istom stilu. Prvi put Tamara Loss djeluje kao da se dobro osjeća u onom što nosi vjerojatno zato što je napokon stigao paket iz Kine, blagoslovljeni AliExpress – napisao je svoj sud Ciganović.

Podsjetimo, Tamara je prošlog tjedna oduševila u haljini dizajnerice Matije Vuice koju je ranije nosila i Severina.

- Nije nikakva tajna, da je prije 11 godina ovu haljinu iznijela moja mila Seve, arhivirala sam je i čuvala, i nemalo puta su me cure pitale zašto je ne prodam. Ali nije sve za prodaju, arhiva je ono što priča o tvojoj povijesti, a ova haljina zauzima posebno mjesto u njoj i uvijek je izložena u ateljeu. Kad je Marko Grubnić došao s Tamarom i upikirao je, znala sam da neću Tamari Loos odoljeti. Nekako mi se baš svidjela ta cura. I eto je, iz moje arhive na plesni podij Plesa sa zvijezdama. P.S. prozračit ćemo još neke... valja reciklirati - napisala je Matija nakon prošle emisije, a Marko je za Tamaru uvijek birao duge elegantne haljine u kojima novu voditeljicu ovog showa je bilo teško ne zamijetiti.

