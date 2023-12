Charles Pearce oglasio se nakon šuškanja da je u vezi s agenticom za prodaju nekretnina

Prije tri dana naša influencerica Ella Dvornik i njezin suprug Charles Pearce u Puli su imali zakazano prvo ročište u brakorazvodnoj parnici, a nedugo prije toga u kuloarima se proširila informacija kako je Charles opet sretno zaljubljen. Kako smo prije tri dana doznali, Britanac je navodno već neko vrijeme u ljubavnom odnosu s agenticom za prodaju nekretnina Sandom Marušić. Sandu smo tada kontaktirali i ona je poručila kako njihov odnos nije ljubavne naravi, a sada se o njihovoj vezi oglasio i Charles.

– Mislim da je medijska pozornost na Sandu izrazito nepravedna jer ona nije javna osoba. Nisam u vezi sa Sandom niti s bilo kojom drugom ženom. To mi je stvarno zadnja stvar na pameti – rekao je Charles za 24 sata. Prije tri dana kontaktirali smo Sandu Marušić koja nam je rekla kako se trenutačno nalazi u Švedskoj te da ne može dugo razgovarati. Kratko je dala i svoj komentar u vezi s ljubavnim odnosom s Charlesom Pearceom. – On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom – kazala je Sanda kroz smijeh, no ipak, izvor blizak redakciji tvrdi kako se iza njihova prijateljstva krije nešto više.

VEZANI ČLANCI

Za to vrijeme Ella je na poslovnom putu u Sloveniji i ne komentira ove navode, a njezina ljubavna priča s Charlesom počela je u Londonu gdje je tada 22-godišnja Ella upoznala Charlesa, a vjenčali su se na Valentinovo 2019. u Las Vegasu nakon pet godina ljubavi i tri godine zaruka te imaju dvije kćeri Balie i Lumi. Prije više od dvije godine iz Zagreba se obitelj preselila u Bale jer je Charlesu više odgovarao stil života u Istri od onog u našoj metropoli.

– Odlučili smo otići iz Zagreba jer Charles ne voli Zagreb, ne voli ovaj mentalitet – rekla je u jednom intervju. Nije skrivala kako su zbog razlike u godinama mnogi mislili kako njihova veza neće potrajati i kada je prvi put bila trudna, osvrnula se na tu temu i napisala na Instagramu: "Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine poslije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu."

VIDEO Prijović je za apartman u luksuznom zagrebačkom hotelu dala 17 tisuća eura. Otkriveno kakva je gošća