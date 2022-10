Cara Delevingne pojavila se nasmijana u Parizu nakon što je danima zabrinjavala čudnim ponašanjem

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki Cara Delevingne (30) u posljednje vrijeme šokira svojim ponašanjem u javnosti. Cara je sve češće rastrojena i ponaša se zabrinjavajuće pa njezini obožavatelji, ali i obitelj te bliski prijatelji strahuju za njezino zdravlje. Nakon što ju je javnost vidjela u intervjuu u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sada se pojavila u Parizu na crvenom tepihu događaja Cara Loves Karl.

Manekenka je pozirala nasmijana, odjevena u sivu sako-haljinu s dubokim prorezom, a oko struka je nosila remen kojim je istaknula svoju manekensku liniju. Obula je visoke čizme na petu, a istaknula je i lice crvenim ružom na ustima.

Foto: profimedia

Inače, nikad se nije oglasila o incidentu na aerodromu stoga i dalje nije jasno što joj se događalo tih par dana.

Podsjetimo, paparazzi su je nedavno snimili potpuno raščupanu i bosu nakon što je izbačena iz aviona Jay Z-ja, a mnoge je zabrinuo i njezin izostanak s predstavljanja vlastite kolekcije u suradnji s modnom kućom Karl Lagerfeld na ovogodišnjem Tjednu mode u New Yorku. Nije je bilo ni na dodjeli Grammyja, na koju je trebala stići zajedno s kolegama iz serije "Only Murders in the Building Stars", a njezini bliski prijatelji smatraju da je Cara posljednjih tjedana dotakla dno te da joj je potrebna hitna pomoć psihoterapeuta i liječenje od ovisnosti. Svi se trude pomoći joj dok situacija do kraja ne izmakne kontroli, a da nije daleko od toga potvrđuju i fotografije uplakane glumice Margot Robbie, koja je prije nekoliko dana njezin stan napustila u suzama.

– Svi smo nevjerojatno zabrinuti. Situacija traje već nekoliko tjedana i Carina obitelj je uključena. Razgovaraju o poduzimanju neke vrste intervencije kako bi Cara dobila adekvatnu pomoć koja joj je potrebna – rekao je neimenovani izvor za The Sun.

VIDEO>>Bivši zaposlenici Meghan Markle otkrivaju da je šefica iz pakla: Zvala je svakih deset minuta i urlala!