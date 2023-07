Cara Delevingne odbila dati izjavu, a reakcija novinara nakon postala je hit na Internetu

Poznata manekenka Cara Delevingne (30) bila je na utrci Formule 1 na Velikoj nagradi Velike Britanije, a prije utrke prišao joj je novinar Sky Sportsa Martin Brundle koji ju je želio intervjuirati. Pored nje je bio i njezin PR menadžer, a nakon što joj se novinar približio s mikrofonom, manekenka i glumica je samo ponavljala "ne", iako se nije udaljavala.

Njezino ponašanje mnogi su okarakterizirali bao bezobrazno pa je digla veliku prašinu na društvenim mrežama, a na posljetku se oglasila i sama manekenka.

Naime, Brundle je zamolio Delevingne za razgovor kako bi saznao njezino mišljenje o utrci, ali se umiješao njezin tim koji je također govorio "ne".

"Svi moraju pričati", rekao je novinar njenom PR-u, a ona je ponavljala riječ "ne". Naposljetku se našalila: "Ništa te ne čujem, tako mi je žao".

"Siguran sam da bi to bilo vrlo zanimljivo", sarkastično je komentirao Brundle Carino odbijanje.

Njezino ponašanje prema novinaru komentirali su i brojni na Twitteru, a dok je mnogi optužuju, našli su se i oni koji su vidjeli kako ima očitu uputu PR tima.

"Očito se može vidjeti PR menadžer koji novinaru govori "ne" i vrti glavom dok ovaj pokušava priči Cari. Imao je priliku maknuti se i odlučila je reći "ne" da mu pokaže", napisao je jedan korisnik Twittera, a manekenka je objavila to i dodala: "Rečeno mi je da kažem ne. Hvala vam što vidite obje strane. U svakom slučaju, jako sam se zabavila i sretna sam što sam bila tamo bez obzira što drugi mislili", napisala je manekenka.

I was told to say no so I did. Thank you for seeing both sides xxx https://t.co/ZIIbrKB0kO