Brojni skandali obilježili su Euroviziju: Varanje žirija, droga i golotinja samo su neki od njih

Ples, pjesma, zajedništvo i pozitivna energija, pojmovi su kojima bi Europska radiodifuzna unija (EBU) žarko željela da se opisuje Eurovizija. No, ne možemo sve gledati kroz ružičaste naočale, jer povijest ovog natjecanja sve je samo ne blistava. Nije tu riječ samo o lošim gubitnicima koji se ne mogu pomiriti s porazom, već o stvarnim skandalima koji su se dogodili i o kojima ne prestaje pisati u medijima. Jedan od njih dogodio se prije samo dvije godine. Naime, tijekom procesa glasovanja žirija na Pjesmi Eurovizije 2022., EBU je objavio priopćenje u kojem objašnjava da su nacionalni žiriji iz čak šest zemalja u drugom polufinalu uklonjeni s natjecanja. Oni su zatim zamijenjeni zbirnim rezultatom koji se temelji na zemljama sa sličnim obrascima glasovanja u drugom polufinalu i velikom finalu. Zemlje koje su bile izuzete iz glasanja su Azerbajdžan, Gruzija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska i San Marino.

- U analizi glasovanja žirija od strane paneuropskog glasačkog partnera Europske radiodifuzne unije (EBU) nakon druge generalne probe drugog polufinala Pjesme Eurovizije 2022., utvrđeni su određeni nepravilni obrasci glasovanja u rezultatima šest zemalja. Kako bi se uskladio s Uputama za glasanje Natjecanja, EBU je radio sa svojim partnerom za glasanje na izračunavanju zamjenskog rezultata za svaku zemlju u pitanju i za drugo polufinale i za veliko finale (izračunato na temelju rezultata drugih zemalja sa sličnim glasovanjem) - pisalo je tada u priopćenju EBU-a. Ovaj proces potvrdio je i nezavisni nadzornik glasovanja. - EBU krajnje ozbiljno shvaća sve sumnjive pokušaje manipuliranja glasovanjem na Euroviziji i ima pravo ukloniti takve glasove u skladu sa Službenim uputama za glasovanje, bez obzira na to hoće li ti glasovi utjecati na rezultate i/ili ishod glasovanja - naveli su iz EBU-a. Iste godine ruske hakerske grupe pokušale su napasti mrežne infrastrukture tijekom glasovanja i natjecanja, no spriječila ih je talijanska policija. Godinu dana ranije nastao je skandal s bendom Maneskin. Njihov frontmen Damiano David snimljen je kako se nadvija nad stol dok traje natjecanje i neki su to shvatili kao da Talijan šmrče kokain. Bend je žestoko opovrgnuo te tvrdnje. - Stvarno smo šokirani da neki ljudi govore kako se Damiano drogirao. Mi smo zaista PROTIV droga i nismo nikada šmrkali kokain. Spremni smo se testirati jer nemamo ništa za sakriti. Mi smo tu da bi svirali svoju glazbu i sretni smo zbog pobjede na Eurosongu. Želimo zahvaliti svima koji nas podržavaju! Rock 'n' Roll neće nikada umrijeti, volimo vas! - poručili su iz grupe. Nakon što su se vratili u Italiju, pjevač je testiran na droge, a nalaz je pokazao da je negativan. Pjevač je detaljnije objasnio što je radio. - Gitarist Thomas Raggi je slomio staklo... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti - rekao je David na jednoj presici. Iste godine manja se frka digla oko predstavnice Cipra koja se natjecala s pjesmom El Diablo. Mnogi su prigovarali da je kopirala Lady Gagu i pjesmu Bad Romance, a kasnije i cijeli spot Zare Larsson. No mnogima je najveći problem bio što su prateći vokali zvučali kao djeca koja pjevaju o tome kako vole Sotonu, te su se zbog toga neke religijske skupine digle na noge.

Godine 2019. izbio je skandal jer je Islandska, razvila dvije palestinske zastave usred Tel Aviva. Zbog toga su bili kažnjeni, a EBU je opet naglasio da na ovom natjecanju nema mjesta politici. Godine 2017. u ovom obiteljskom programu koji se prenosi uživo mogli smo vidjeti i jednu potpuno golu stražnjicu. Vitalij Sediuk iz Ukrajine uletio je na pozornicu dok je pjevala Jamala, koja je na tom natjecanju pobijedila 2016. godine. Sediuk je bio poznat po takvim ekscesima, u Moskvi je 2012. poljubio Willa Smitha, dok je 2013. oteo mikrofon Adele koja je u tom trenutku primala nagradu Grammy.Godine 1998. na Euroviziji je pobijedila Dana International s pjesmom 'Diva'. Iskreno je priznala da je transrodna osoba, no nekim njenim sunarodnjacima to nije dobro sjelo. Ortodoksni Židovi u Tel-Avivu su prosvjedovali, a Dana je. Više od desetljeća ranije, 1986. godine nastala je frka jer je pobjednica, Sandra Kim iz Belgije, imala samo 13 godina. Sandra je lagala da ima 15 godina, a EBU je nakon toga zabranio natjecanje mlađima od 16.

Ako se vratimo dalje u prošlost, poznato je da je na Eurosongu 1968. pobijedila je španjolska predstavnica Massiel, a samo jedan bod iza nje bio je Sir Cliff Richard s pjesmom “Congratulations”. Što je skandalozno je činjenica da je tek nakon punih 40 godina u jednom španjolskom dokumentarcu otkriveno je kako je diktator Francisco Franco namjestio pobjedu za svoju zemlju kako bi reklamirao španjolski turizam. Naravno, nije to bilo jedini put da se politika upleće u natjecanje. Poznato je da su tijekom godina susjedi šakom i kapom dijelili međusobno bodove, no bilo je i susjeda koji su se otvoreno mrzili. Jordanska televizija 1978. tijekom izvedbe izraelske predstavnice emitirala je slike cvijeća, a prijenos su prekinuli prije proglašenja pobjednika budući da su pobijedili upravo Izraelci. Svojim su gledateljima samo rekli da je pobijedila Belgija, koja je u stvari bila druga.

I za kraj - domaći skandal. Jedna od mnogima omiljenih hrvatskih numera s Eurovizije definitivno je 'Marija Magdalena', koja je završila na 4. mjestu 1999. godine. Tonči Huljić napisao je “Mariju Magdalenu” za Doris Dragović, a prije natjecanja čuli su se sumnjivi zborski glasovi iz sintesajzera. Iako se Huljić pravdao da je riječ o umjetno stvorenim zvukovima, EBU je Doris nakon natjecanja skinuo trećinu bodova. Mnogi su bili uvjereni kako bismo pobijedili upravo te godine da se to nije dogodilo.

