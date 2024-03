Brat princeze Diane raskrinkao nestanak Kate Middleton! 'Sjetite se moje sestre..."

DARUS DESPOT

Naš glazbenik i voditelj iskreno progovorio o depresiji: 'Otac mi je spasio život'

Ljudi moraju shvatiti u kojoj fazi dolazi čovjek koji se želi ubiti, to im dolazi kao normalan slijed događaja. Našli su me ukočenog. Na telefon mi se javio čovjek iz firme u kojoj sam radio jer je bila greška u disku, a na telefon se javio moj tata i došao u sobu da mi kaže i našao me ukočenog s pjenom na ustima, ispirali su me, bio sam u komi 24 sata, nisu znali hoću li preživjeti, kazao je Despot