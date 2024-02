Bračni parovi iz 'Braka na prvu' kreću na medeni mjesec, Lovre je promijenio mišljenje o svojoj mladenki

Nakon obreda vjenčanja i prve bračne noći parovi iz showa "Brak na prvu" odlaze na medeni mjesec koji će biti pravi test njihove ljubavi i otkrit će koliko su kompatibilni i tko će nakon medenog mjeseca nastaviti s bračnim životom.

- Moment medenog mjeseca može izazvati jako lijepe emocije i jedno veliko uzbuđenje s obzirom na to da u samoj svojoj formulaciji 'medeni mjesec' već ima jako puno romantike, jedne lepršavosti i vjerujem da će se ta emocija i kod kandidata prikazati - rekla je za RTL stručnjakinja Iva Stasiow o novom dijelu ovog sociološkog eksperimenta, a Boris Blažinić dodao kako je medeni mjesec s razlogom tako nazvan jer se ljudi kroz aktivnosti i baveći se jednim drugim više povezuju, ali opet to može otići i u drugu krajnost pa otkriju puno suprotnosti.

Već na putu do odredišta gdje će uživati u sljedećem periodu neki su parovi dali naslutiti u kakvom ozračju bi mogao proći njihov medeni mjesec. Dok jedni u kombiju slušaju muziku, drugi čitaju knjige ili pjevaju, svi su dobro raspoloženi - pogotovo Tina i Tiago koji su izmjenjivali nježnosti i veselili se medenom mjesecu u Italiji. - Evo nas na putu, krenuli smo, ne znamo gdje idemo, ali nam je super zabavno - rekao je Alen prenosi RTL, a Lovre objašnjavao svojoj Klari: Nije bitno gdje ideš nego s kim.

Gledatelji će u večerašnjoj emisiji saznati i zašto je Lovre tako brzo promijenio mišljenje o svojoj mladenki. Dosad su najviše pažnje kao bračni par privukli Filip i Tamara. Gledatelji su zamjerili Filipu njegovo ponašanje prema Tamari i komentare koje je uputio svojoj supruzi.

- Očekivao sam tamnokosu i tamnoputu djevojku - rekao je Filip i dodao da su prijatelji komentirali kako je Tamara "top djevojka". Uz to, na pitanje kakvu je ženu zamišljao pred oltarom, odgovorio je: "Evu Mendes". Komentirao je i to da su mu kriteriji za ženu dosta visoki. - Za nekog su ti kriteriji visoki, a za nekoga nisu - kazao je i dodao da je ipak spreman na kompromis.

Kada je Tamaru otac dopratio do oltara Filip se okrenuo, a po njegovu izrazu lica moglo se odmah vidjeti što misli. „Ništa“, rekao je i nastavio: „Nije to tip cure s kojim bi pokrenuo priču ili imao nešto. Ne vjerujem da će biti nešto od toga.“ S druge strane, Tamara je bila ugodno iznenađena Filipovom pojavom. „Tu neće biti apsolutno ničega. Filip kao da je došao ovo odraditi, a ne ženiti se“, zaključio je mladoženjin kum. Filip je otišao popričati s producenticom i rekao: „Nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikad biti s takvom curom! Zubi su mi najbitniji, znači, ne mogu vidjeti žute zube. Tetovaža, ovakva… Ne bih je baki doveo nikad.“

Filipovi prijatelji također su komentirali da Tamara nema šanse kod njega dok je on objašnjavao da uvijek može imati nekog sa strane, ali radije bi do smrti bio sam nego s bilo kim.

VIDEO Sandra Benčić o Saboru: Nakon ponoći kao da se svi raspuste