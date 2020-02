Boycie iz 'Mućki' u našem susjedstvu imao je zanimljiv susret s policajcem

Glumca Johna Challisa gledali smo u ulozi Boyciea u kultnoj seriji "Mućke", a ovaj 77-godišnji glumac trenutno boravi u Beogradu gdje snima dokumentarac "Biti Boycie" i promovira svoje dvije knjige "Biti Boycie" i "Poslije Boycieja".

Kako se provodi u Beogradu svoje obožavatelje obavještava preko svog Twitter računa. Jučer je dio dokumentarca snimao u Muzeju automobila i objavio je fotografiju iz muzeja, a u pozadini se vidi trokolica kakvu su u seriji vozila braća Delboy i Rodney Trotter.

Pohvalio se John kako ga je na ulicama Beograda u blizini Muzeja automobila zaustavio policajac kako bi ga upozorio da se ne smije parkirati tamo gdje je naumio. - Ne smiješ se parkirati tu Boycie, ali možemo li napraviti selfie? Ne mogu proturječiti tome - napisao je glumac uz fotografiju koju je objavio s policajcem.

You can’t park here Boycie,but can I have a selfie? Can’t argue with that. pic.twitter.com/rSy1LcfUDx