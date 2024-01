Biste li je prepoznali? Ova djevojčica rasprodala je Arenu u Zagrebu dva dana za redom

Naša glazbena diva Doris Dragović napunila je Arenu u Zagrebu dva dana za redom i zaslužila nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenik godine. Publika pamti brojne njezine pjesme te ih s njom često i pjeva na koncertima. „Željo moja“, „Malo mi za sriću triba“, „Dajem ti srce“, samo su neki od njezinih hitova koje mnogi obožavaju. Kako bi bila bliža svojim obožavateljima, Doris ima i profile na društvenim mrežama te na njima često objavljuje sjećanja i stare naslovnice kao i fotografije s nastupa. Na Instagramu je tako prati gotovo 10.000 ljudi, a s njima ponekad podijeli i neke privatne uspomene. Sada je tamo podijelila fotografiju iz djetinjstva.

- Kada sam bila dijete mama me učila: 'Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka'. Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost - napisala je Doris uz fotografiju.

Nedavno je objavila staru fotografiju na kojoj ima kratku kosu. Doris, naime, godinama ne mijenja svoj izgled i mnogi su je navikli vidjeti s dugom crnom kosom, pa se neki ni ne sjećaju da je jedno vrijeme nosila kratku, kovrčavu frizuru.

- Blagoslovljena sam i darovana jer sam dobila priliku voljeti to što radim i raditi to što volim, a to su veliki darovi - napisala je uz fotografiju.

U komentarima su joj pratitelji pisali kako je predivna žena, te da lijepoj ženi sve lijepo stoji.

