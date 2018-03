Konačno na površinu izašli Bojanovi osjećaji koje je dugo skrivao

Bojan Mrđenović dosad u Big Brother kući nije pokazivao previše osjećaja, a različita ponašanja i emocije drugih stanara često je pokušavao vrlo logički i racionalno objasniti.

No čini se kako su ga dva mjeseca u izolaciji, sve pozitivnija atmosfera u kući i ovotjedna dobrotvorna misija natjerali da na površinu konačno izađu i njegovi iskreni osjećaji koje je dugo skrivao.

Nakon kratke rasprave o kršenju pravila koju je tijekom dana imao s Ana-Marijom, njih su se njih dvoje osamili u spavaćoj sobi, a Siščanin joj je odlučio iskreno priznati promjene koje je uočio u svom načinu razmišljanja.

''Otvorio sam se… Prepustio sam se, uključio sam se. Počelo mi je biti stalo do ljudi, do ovoga, razumiješ! Dešavat će se proklizavanja'', priznao je Bojan kako su neke emocije koje osjeća i njega pomalo iznenadile pa dodao, ''kad mi nije stalo do nekoga, onda nema reakcije. A kad mi je stalo, onda ima reakcije… Konkretno u ovoj situaciji danas nisam htio raditi scenu, ali ne mogu jer sad su emocije krenule''.

Što je još Bojan odlučio povjeriti Ana-Mariji i hoće li svoje osjećaje u kući odsad češće pokazivati, ne propustite doznati večeras od 21:30 na RTL-u.