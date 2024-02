'Bez vremenskog plana došla sam u Vatikan baš kad je izašao papa Franjo i održao misu'

Uvijek mislimo da smo čuli sve o Italiji. Tamo je bila naša mama, tetka, strina i gospođa koja radi u obližnjoj trafici. Svi nam pričaju o svojim doživljajima i pokazuju neoštre slike na telefonu kojima su pokušali uhvatiti približnu ljepotu nekog umjetničkog djela o kojem smo čitali u udžbeniku iz likovne kulture u srednjoj školi. Pričaju kako su tamo jeli najbolju pizzu, domaću tjesteninu koju je neka nonna mijesila pred njima u krilu. Jedno ljeto smo sigurno i doživjeli neku avanturu s nekim Talijanom, pa nam je i on pričao o svojoj domovini - rukama i natucajući engleski, iskoristivši pritom sve tri riječi koje je pokupio iz neke serije. No ipak, uvijek postoji subjektivni doživljaj i ono što je nama zapelo za oko, možda nije nekom drugom i obrnuto.

Ovaj put nam je o posjetu toj posebnoj zemlji pričala umjetnica Deniss Grgić koja je tamo boravila neko vrijeme prošlo ljeto. S nama je podijelila mnogo detalja o tome kako je doživjela ljepotu Italije koje se ne možemo, a iskreno, ni ne želimo zasititi.

Umjetnica nam kaže kako je Italiju htjela doživjeti u punom sjaju i vidjeti djela velikih majstora umjetnosti.

- Italija me oduvijek privlačila i željela sam je doživjeti u punom sadržaju koliko se to može na jednom putovanju. Htjela sam vidjeti djela velikih majstora iz povijesti umjetnosti, arhitekturu Italije, zanimale su me ljepote Toskane, Rima, Firence i Vatikana – kaže.

Posjetila je Rim, Firencu, Pisu, Livorno, Fiumicino, a posebno ju je oduševilo malo selo San Quirico d'Orcia, a na svom je putovanju iskoristila je cijeli dijapazon vozila.

- Putovala sam avionom do Rima, Rim sam obilazila vespom, a iz Rima za Firencu sam putovala vlakom kroz prekrasan krajolik Toscane. Firencom sam uglavnom šetala i obilazila je romobilom. Iz Firence za Livorno sam putovala motorom, a unajmljenim automobilom sam putovala do San Quirico d'Orcia pa sam nastavila do Fiumicina – otkriva.

Iako mnogi biraju tu rutu, nije odlučila iskoristiti ponudu neke agencije, već je sve sama organizirala.

- Svoj put odredim prema želji, izradim si plan svega što želim vidjeti u laganom tempu tako da se imam vremena posvetiti mjestima koja želim detaljnije proučiti,…

Deniss je umjetnica, pa je podijelila s nama što ju je posebno inspiriralo.

- Da, inspirirala su me djela koja sam gledala u knjigama i dokumentarcima, ali doživljaj kada se to vidi u stvarnosti ne može se usporediti s vizualnom informacijom da sve to zaista postoji u prostoru, tako da sam vidjela umjetnička djela koja su mi ranije bila inspiracija. Oduševila me je količina umjetničkih djela na jednom mjestu koje sam vidjela na ovom putovanju što mi je dalo motivaciju da posjetim ponovo Italiju i potaknulo me na još više svog umjetničkog stvaranja.

Uspjela, je kaže, vidjeti puno znamenitosti kao što su u Rimu - Forum romanum, Coloseum, Vatikanske muzeje i baziliku sv. Petra.

- Posebno su me oduševile Raffaelove sobe u muzeju i Michelangelova Pietá u bazilici, katakombe na Via Appia, crkva San Pietro in Vincoli u kojoj se nalazi Michelangelov Mojsije. Obišla sam i crkvu Santa Maria della Vittoria u kojoj je fascinantna Berninijeva Ekstaza sv. Tereze Avilske. Naravno, bacila sam novčić u Fontanu di Trevi i zaželjela želju - dodaje i nastavlja: - Piazza Navona je prekrasan trg s veličanstvenom Berninijevom fontanom Četiriju rijeka što mi je najljepši dio Rima.

Obišla je i do Piazza Campidoglio koju je projektirao Michelangelo i postavio konjanički spomenik caru Marku Aureliju koji je pronašao u ruševinama Foruma Romanuma.

U Firenzi je, naglašava, obišla galeriju umjetnosti Uffizzi gdje se nalazi najbolja zbirka ranorenesansnih majstora i tamo si je ostvarila želju da se fotografira kraj Botticellijeve slike "Rođenje Venere".

- U galeriji Academija sam "posjetila" Michelangelovog Davida, bila sam i u Firentinskoj katedrali i zadivila me Brunelleschijeva kupola, obišla sam i Firentinsku krstionicu na čijem se ulazu nalaze prekrasna reljefna vrata Nicole i Giovannija Pisana i Rajska vrata Lorenza Ghibertija. Pogledala sam i San Michele s Donatellovim skulpturama, trobrodnu crkvu San Lorenzo, Ospedale degli Inocenti i kapelu Pazzi, skulpture Dana i Noći, Zore i Sumraka koje se nalaze u grobnici Medici. Stendhalov Sindrom je gotovo neizbježan iako sam dobila savjet prije putovanja da ga se trebam čuvati - priča nam Grgić gotovo u jednom dahu.

Osim umjetnosti, naravno uživala je i u talijanskoj kuhinji.

- Kroasane sam jela svaki dan, a poseban mi je bio kroasan s kremom od pistacije, uglavnom sam jela u restoranima, a najbolja jela sam isprobala u restoranu Nannarella u kojem nema rezervacije već se treba čekati više od sat vremena da se dobije stol, ali hrana je zaista bila savršena. Obožavam tjestenine i uživala sam u njihovoj kuhinji, cijene su bile slične kao na našem Jadranu te nisam primijetila veliku razliku u odnosu na naše restorane na moru.

Kaže da je to hrana koju jede i inače, no voljela bi da u Hrvatskoj imamo tako dobar gelato kakav je tamo probala.

Zanimalo nas je i kakav je smještaj je odabrala.

- Boravila sam u hotelima i apartmanima, bilo je sve uredno, a u svakom smještaju sam imala doručak tako da se nisam vezala za termine ostalih obroka u smještaju.

Pitali smo je i kakav je bio odnos lokalaca prema njoj.

- Lokalci su jako otvoreni, spontani i sami prilaze da pričaju, komunikacija im je kao da se svi poznajemo iz susjedstva, mnogi su mi se obraćali na talijanskom jer su mislili da sam njihova Talijanka. Ugodno iznenađenje mi je bila otvorenost u komunikaciji kod Talijana, a otkrila sam da je njihov mentalitet poprilično sličan mom načinu funkcioniranja. Prilikom razgledavanja skulptura u parku San Quirico d'Orcia prišao mi je čovjek koji me je želio fotografirati sa skulpturama, a tijekom razgovora ispostavilo se da je profesor Milanske akademije likovnih umjetnosti, pa me je ta slučajnost da se umjetnici nađu u slučajnoj komunikaciji dojmila.

Kaže da joj je u posebnom sjećanju ostao Vatikan jer je bez vremenskog plana došla baš kad je izašao papa Franjo i održao misu.

- Zalasci sunca su posebna atrakcija u mjestima koje sam obišla, u Rimu i Firenci sam svaku večer išla promatrati zalaske sunca na povišene parkove i mjesta gdje turisti i mještani uobičajeno dolaze na ispraćaj sunca. Vatikan mi je ostao u posebnom sjećanju i imala sam sreće jer sam bez vremenskog plana došla baš u trenutku kada je papa izašao i održao misu, a i San Quirico d'Orcia bih svakako preporučila za posjetiti.

Našim čitateljima savjetuje da u kofer obavezno spreme odjeću s kojom se mogu voziti na vespi.

- Odjeću za vespu - smije se umjetnica: - Jer onda ne mogu nastati fotografije na kojima moraju micati dugu haljinu.

Italija ju je, kaže, oduševila, no podijelila je s nama i želje za neka buduća putovanja.

- Italija me je oduševila, a želja mi je putovati što više i svako mi je putovanje "putovanje iz snova". Nadam se da ću posjetiti Meksiko, Japan i Maroko, no svaka destinacija mi je jednako atraktivna.

Najljepše joj je ipak, priznaje, u Livnu.

Najljepše iskustvo mi je boravak na Kruzima u Livnu, tamo se osjećam najbolje, a posebno iskustvo mi je vožnja quadom u prirodi među divljim konjima.

Grgić kaže da će uskoro imati izložbu, a u međuvremenu radi na projektima u svom ateljeu.

- Imat ću uskoro izložbu, radim seriju zanimljivih djela, a nakon toga ću ih izložiti. Planiram novo putovanje i radim na projektima u svom ateljeu.

