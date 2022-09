Bariton iz klape Intrade objašnjava njihov veliki uspjeh: Pobjednički sastav ne treba mijenjati

Davno su prošla vremena kada se uz klape uživalo samo u Dalmaciji. Klapsko pjevanje inače je tradicionalna hrvatska vokalna glazba s korijenima iz Dalmacije, najviše iz primorskih i otočkih krajeva, no odavno se izvodi i u urbanim i ruralnim sredinama. Teško je sada zamisliti kakvu hrvatsku proslavu, krštenje djeteta, svadbu ili pak rođendan, ali i bilo kakvo drugo slavlje, da na njemu ne "zasvira pisma". Zasvira tu klapska pjesma, a najčešće ona jedne od naših najpoznatijih klapa - klape Intrade. Klapa je to koja je jedina uspjela napuniti pulsku Arenu, iako nije jedina koja je onamo svirala. A sjajan bariton Tomislav Bralić (53) sa svojom se klapom može pohvaliti nastupima na ispunjenome splitskome Poljudu, popunjenoj Areni Zagreb, Domu sportova, Košarkaškome centru Dražena Petrovića ili pak koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. A zadnja dva čak su snimljeni i emitirani na HTV-u. A bilo je nastupa i diljem svijeta, od Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, preko Belgije, Švicarske, Češke, Slovačke, Ukrajine, Mađarske, do Kanade, SAD-a i Australije, 12 nagrada od kojih je jedan i Porin za najbolju klapsku izvedbu folklorne glazbe, 13 nosača zvuka, 10 objavljenih albuma.