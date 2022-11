Barbara i Mario upoznali su se u gimnaziji, a danas zajedno vode podcast: 'Uživamo u tome'

Hrvatska podcast scena ljetos je postala bogatija za još jedan projekt. Radi se o BiG podcastu koji vodi YouTuberica i influencerica Barbara Vesanović Gašić, mnogima poznata po nazivu svog kanala "Debela Barbara", i njezin suprug Mario Gašić. Svoj serijal započeli su pričajući o temi muško-ženskih prijateljstava, a obradili su i teme poput stvari koji ih živciraju, pet hobija koji vode do sretnog života, nepopularnih mišljenja… Ovo su samo neke od tema kojima su se bavili i kojima se imaju u planu baviti, a Barbara nam je kroz razgovor otkrila kako je došla na ideju snimanja podcasta, koje planove ima za dalje te koje goste gledatelji i slušatelji još mogu očekivati.



Svoj YouTube kanal imate godinama, kako ste došli na ideju o pokretanju podcasta? Što vam je bilo potrebno za pokretanje te koliko je vremena trebalo za realizaciju zamisli?

Tijekom svakog kreativnog posla često se posao lako pretače iz jednog u drugi. Imam već YouTube, Instagram i TikTok, a od svih tih društvenih mreža najviše vremena provodim slušajući podcaste. Već zadnjih godinu dana osjećam kreativnu iscrpljenost tako da mi je bilo prirodno otvoriti podcast. Više od godinu dana razmišljala sam o tome, a oko šest mjeseci sam imala svu opremu za podcast prije nego što sam snimila prvu epizodu, jer se nikako nismo mogli odlučiti za set.



Kakva je reakcija slušatelja? Jeste li zadovoljni?

Pozitivna, pogotovo starija generacija je super prihvatila podcast! Ako gledamo po brojkama, puno je manje pregleda uspoređujući s vlogovima koje sam prije snimala, ali kad radiš nešto što voliš, brojke su nebitne.



U podcastu s vama sudjeluje suprug te često govorite o svojim iskustvima, kako ste se odlučili na taj potez?

Mislim da je podcast zanimljiviji kada ga rade dvije osobe nego jedna. Pitala sam ga je li zainteresiran, tako da to nije bila teška odluka.



Kako ste izabrali ime podcasta? Skriva li još neko značenje?

BIG podcast označava početna slova naših imena. Ja sam Barbara, on je Mario, ali ga svi zovemo Gašo jer se preziva Gašić.



Tijekom podcasta imali ste i neke gošće, kako je do toga došlo?

Imam potrebu pričati o raznim temama, a za njih su potrebni posebni ljudi. Tako da sam sa svojom dragom prijateljicom Anitom snimala epizodu o mentalnom zdravlju, a sa svojom majkom o našem odnosu kćeri i majke.



Imate li u planu još neka gostovanja?

Iskreno ne, osim još nekoliko epizoda s majkom koja je voljna uskočiti u ovo turbulentno razdoblje kada Gašo uči za pravosudni ispit i teško mu je trošiti moždane stanice na snimanje.

Foto: Privatna arhiva



Kako birate teme o kojima govorite?

Sve teme sam raspisala još prije prve epizode. Naravno, ne ide sve po planu, jer o nekim temama trebam pričati s drugim sugovornicima, ali u principu su to stvari koje su meni osobno interesantne.



Scenografija vašeg podcast jest, možemo reći, svakodnevna, koji vam je cilj ovim odabirom?

Cilj je da se ljudi osjećaju kao da piju kavu s nama u našoj kući. Mjesecima smo pričali o tome da jednu cijelu sobu pretvorimo u studio, ali nakon nekog vremena se trenutni set up pokazao kao logični izbor.



Kako izgledaju i što sve uključuju pripreme za snimanje podcasta?

Sami set se namjesti za 15 minuta. Puno je tu opreme, ali jednom kad se ufuraš, nije teško. Neke složenije teme raspišemo na nekoliko papira, a neke doslovno čitamo s mobitela.



Koliko vremena vam treba da montirate jedan video?

Oko tri sata



Koje podcaste vi rado pratite, a koje vaš suprug?

Suprug uopće ne prati podcaste, što je meni jako smiješno jer ih snima. Moji favoriti su true crime podcasti "Rotten Mango" i "Baking a Murder". Zatim edukativni "Impact Theory", "On Purpose","The rich roll", "The diary od CEO", "The Big Conversations" i naša, hrvatska "Explora". Za opustiti mozak tu je "Anything goes" i podcast mog dragog prijatelja Marka Vuletića "Šta je sglavon?" Slušam sigurno par sati podcasta dnevno, jer je to odličan način kako se zabaviti i naučiti nešto novo dok radim nešto rukama.



Mnogi vas znaju kao YouTubericu, a preko tog kanala upoznali su i vašeg supruga. Kako vidite budućnost YouTubea? Mislite li da će podcasti preuzeti?

Definitivno sam dio velikog broja YouTubera koji su se zasitili snimati svakodnevne vlogove i odlučili se za opušteniji pristup kao što je podcast. Ali mislim da će YouTube uvijek dominirati sa zabavnim videima, a podcast će se slušati na podcast platformama.



Mislite li možda da će kraći formati videa biti sve popularniji i popularniji?

Neće, nego se to sada događa. TikTok je tu odradio svoje, pogotovo za mlađe generacije. Raspon ljudske pozornosti polako opada, sa 12 sekundi 2000. godine na osam sekundi posljednjih godina, tako da me iskreno ne čudi što je i YouTube uveo shorts.



Koji su vam daljnji planovi za kanal? Vidite li se još u snimanju skečeva?

Daljnji planovi su do daljnjeg snimiti podcast. Trenutno uživam u tome i to je nešto što me veseli. U planu je naravno raditi male pauze između sezona. Trenutno smo na 15. epizodi prve sezone, a planiramo ih snimiti 20.



Kako volite provoditi slobodno vrijeme? Kako se opuštate?

Volim svaki dan prošetati s mužem i psom, čitati knjige, lončariti i planirati putovanja na koja rijetko kad odem.



Poznato je da ste svoj hobi pretvorili u posao. Kako je nastala "Dno dna" keramika?

Ja sam svaki svoj hobi u zadnjih sedam godina pretvorila u posao. Tako je to kada radite nešto iz ljubavi i ne pada vam na pamet to pretvoriti u posao, onda se to svejedno dogodi. YouTube je krenuo kao zabava, kao i ostale društvene mreže, a od njih živim zadnjih sedam godina. Na tečaj keramike krenula sam tijekom korone i toliko mi se svidjelo da sam odlučila kupiti kolo i sve potrebne materijale kako bih mogla lončariti kod kuće. Nedavno mi je izašla prva kolekcija keramike, opet iz čiste potrebe što želim stvarati nove radove, a nemam toliko mjesta da mi sve stoji na policama.



Kako ste se suprug i vi upoznali? Koja je vaša ljubavna priča?

Išli smo zajedno u razred u gimnaziji, bili smo samo prijatelji četiri godine. Onda smo zadnji dan škole prohodali, nakon sedam godina se zaručili i nakon devet vjenčali. Zapravo i još jednom smo se vjenčali nakon deset godina, znate, zbog korone nismo mogli imati slavlje.



Kakvi su vam planovi za budućnost, privatno i poslovno? Imate li u planu neke nove projekte?

Uvijek u planu imam nove projekte. Volim svake godine raspisati okvirni godišnji plan, pa ga pogledati pri isteku godine da vidim koliko sam napredovala. Što se tiče otkrivanja planova, držat ću se one: "Prvo se skoči pa se kaže hop."

