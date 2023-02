Baka Prase rekao da neće poslati pomoć Turskoj: 'Ljudi stradaju u Srbiji, to je jednaka tragedija'

Srpski youtuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, na svojim je društvenim mrežama podijelio jedno svoje razmišljanje o potresu i pomaganju onima koji su sve izgubili u Turskoj i Siriji te tako doživio brojne osude pratitelja. Baka Prase odgovarao je na pitanja među kojima je bilo i ono o tome hoće li uplatiti novac za pomoć ljudima u Turskoj. On je kazao kako neće poslati pomoć jer "ima ljudi i na Balkanu kojima treba pomoći", uz to tvrdeći da on donira onima kojima je potrebno, a brojni ljudi su ga napali.

"Džaba se pravdaš", "Nikad ga više ne bih zapratila. Toliko", "Stidi se ti zbog svojih riječi! Bolje ti je da si prešutio i da nisi ništa rekao", "A ako je spalo na to da je bitno hoćeš li ti donirati ili ne, onda je sve u k otišlo", pisali su. Video je kasnije objavljen na drugom kanalu na YouTubeu.

Bogdan se nakon toga javio na Instagramu te pokušao objasniti svoju izjavu.

- Krivo mi je i izjavljujem sućut svim žrtvama i njihovim obiteljima, što sam već i učinio. Turskoj ne treba novac već ljudi koji će spašavati narod, vatrogasci, spasioci itd. Srbija je to osigurala koliko je mogla. Turskoj ne fali novac, već ljudi. Pored toga ja nemam nikakvu ljubav prema Turskoj, niti me išta vezuje za nju. Nije mi, niti ikome može biti drago, što su ljudi poginuli, ali djeca i ljudi stradaju u Srbiji i ostalim državama Balkana svaki dan i to je po meni podjednaka tragedija. Uvijek bih prije pomogao nekom bolesnom djetetu ili nekom kome treba pomoć u Srbiji nego u Turskoj. Ja ne širim mržnju na nacionalnoj osnovi time što kažem da više volim svoju zemlju nego tuđu, jer ja svoje volim, a tuđe poštujem - rekao je te poručio da je medijski aktualno da se velike sile sažalijeva više nego male koje su u problemu.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Baka Prase je 26-godišnji mladić koji je zahvaljujući objavama na Instagramu i YouTubeu stekao zavidno bogatstvo, pa posjeduje Porsche, Rolex i cijeli niz brendiranih tenisica. Prostote su standardni rječnik Bake Praseta na YouTubeu, što ne bi bilo toliko čudno da mu otac nije pravoslavni svećenik, protojerej Nenad Ilić. Ilić u svojim videima, koje u velikom broju prati i naša mladež, često koristi i seksističkim i rasističkim izjavama.

