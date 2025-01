Baby Lasagna nastupit će u švicarskom Baselu na dan finala Eurovizije i to ispred 36 tisuća ljudi

Glazbenik Baby Lasagna (29) pravog imena Marko Purišić prošle je godine predstavljao Hrvatsku na Euroviziji te osvojio brojne simpatije obožavatelja ovog natjecanja i završio na drugom mjestu. Na prvom mjestu bio je predstavnik Švicarske Nemo, a upravo zbog njegove pobjede natjecanje ove godine se održava u Švicarskoj, točnije u gradu Baselu. Pripreme za ovo događanje već su u puno jeku, a sada smo saznali i neke detalje spektakularnog finala Eurovizije 2025. godine. Naime, tog dana u Švicarskoj će nastupiti i naš Baby Lasagna.

Na službenim stranicama Eurovizije je objavljeno da će Marko nastupiti zajedno s Annom Rossinelli i DJ Antoine i zabavljati otprilike 36 tisuća fanova na ogromnom stadionu Arena Plus uoči finala 17. svibnja, a koncert će trajati 90 minuta. Nakon njihovog nastupa, na velikim ekranima prenosit će se i Eurovizija pa tako svi koji neće uspjeti nabaviti ulaznice za St. Jakobshalle u kojoj se održava, moći će ju pratiti sa stadiona pored.

Podsjetimo, u tijeku su trenutačno i nacionalni izbori pjesama i predstavnika za Euroviziji. Naša Dora zakazana je za kraj veljače i početak ožujka. Nakon dvije polufinalne i finalne emisije saznat ćemo tko će nas predstavljati u Baselu, a Dora se ove godine održava u Opatiji. U službenoj izjavi za medije, Baby Lasagna otkrio je tko je njegov favorit na ovogodišnjoj Dori.

"Za uho su mi najviše zapeli Marko Bošnjak, EOT, Ogenj i LELEK u pojedinim momentima. S obzirom na to da su mi glazbeno najbliži, mislim da to najmanje iznenađuje. Upravo zato, ovo nije moje predviđanje pobjednika ili išta slično, već samo ono što mi uhu prija. Svakako mi je drago čuti i Fenkstu, i baš me zanima kako će hip hop zvučati i izgledati na pozornici Dore. Moram izraziti oduševljenje spotom 'Južina' Luke Nižetića i Anandom, koja zaista ima zanimljiv aranžman i sound design. Na kraju, zanimljivo mi je bilo čuti i 'laurakojapjeva'. Ova Dora puna je novih imena, novih zvukova i ideja. Veselim se gledati Doru iz Estonije", kazao je u službenoj izjavi za medije prošlogodišnji pobjednik Dore, Baby Lasagna, koji je na Euroviziji osvojio povijesni rezultat te bio apsolutni favorit publike.

