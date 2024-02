Baby Lasagna na udaru obožavatelja Eurovizije zbog detalja nastupa: ‘Znate li vi što je femicid?‘

Činjenicu da je Baby Lasagna predstavnik Hrvatske na ovogodišnjoj Euroviziji već znaju i ptice na grani, kao i da je od svog ulaska na Doru slovio kao favorit. Baby Lasagnu, odnosno Marka Purišića, podržavali su domaći ljubitelji Eurovizije, ali i brojni strani. Baby Lasagna je imao podršku i eurovizijske zajednice Wiwibloggs, no nešto se promijenilo nakon što je pobijedio na Dori. Naime, komentari su do sada bili uglavnom pozitivni, a neki su sad uputili i kritike. Komentatori su se sada počeli svađati oko toga kolike su mu stvarne šanse na natjecanju u svibnju u Švedskoj, a to je potaknulo različita viđenja. Neki ne predviđaju visoku poziciju za hrvatskog predstavnika.

- Hrvatska već drugu godinu zaredom šalje trash pjesmu. Stihovi, pjesma, vokali, nastup, sve je to jako loše kvalitete. Doslovno nemam riječi koliko je ovo otrcana pjesma. Žele odaslati energiju kao Finska lani, ali bez karizme, sadržaja i bez smisla za humor. Žao mi je, ali tako je - stoji u jednom komentaru. Drugo, pak, smatraju da će se glasači oduševiti.

- Ova će pjesma razvaliti tijekom televotinga. Žiriji su tradicionalniji, ali publika će poludjeti. Ipak moraju malo bolje i jasnije odaslati svoju poruku i napravit će čudo u svibnju - piše jedan od čitatelja.

- Ah, samo loša kopija Finske, a još ima i loše vokale - odgovorio mu je drugi kritičar, na što se cinično nadovezao treći: "Da, jer Finska je upamćena po odličnom vokalu?"

Obožavatelji Eurovizije prokomentirali su i njegov nastup na Dori, a posebno im je za oko zapeo jedan detalj. Naime, gledatelji su primijetili detalj u kojem jedan od plesača po pozornici vuče plesačicu i smatraju to neprimjerenim. Iako su mnogi to ismijali i uvjeravaju da je riječ samo o performansu, neki smatraju da to treba hitno promijeniti.

- Možda u vašoj zemlji to ne vidite, ali mi smo itekako svjesni koliko je muška agresija neprimjerena. Mijenjajte to, uznemirujuće je, ili nek‘ i žena vuče muškarca - pišu fanovi.

- S obzirom na porast femicida u Europi, to se hitno mora mijenjati - zaključuje još jedan od čitatelja. - Ali koreografiju je složila žena. Sigurno nije mislila ništa loše, ali morala bi jasnije komunicirati što je htjela poručiti - glasio je odgovor.

Podsjetimo, prije predstavljanja našeg predstavnika u Švedskoj, Hrvatska se nalazili na trećem mjestu eurovizijskih kladionica, a sa Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim" su zauzeli drugo mjesto s 11 posto šanse za pobjedu, a na prvom mjestu je Ukrajina s 18 posto šanse za pobjedu. Dodajmo i da je Baby Lasagna pomeo konkurenciju na Dori te dobio 247 glasova publike i 74 žirija.

