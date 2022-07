Ava Karabatić priznala: 'Imam problem s alkoholom. Kulminiralo je nakon situacije kad smo otac i ja bili na policiji'

Starleta, manekenka i bivša Playboyeva zečica Ava Karabatić (34) u svibnju se našla u sukobu sa zakonom kada joj je Općinski prekršajni sud u Splitu izdao prekršajni nalog kojim je osuđena na novčanu kaznu od 748 kuna zbog remećenja javnog reda i mira. Nakon toga, prije par dana stigla je nova presuda u kojoj je ponovno osuđena zbog remećenja javnog reda i mira. Dobila je novčanu kaznu u iznosu od 750 kuna jer se, stoji u presudi, krajem prošle godine pijana valjala po podu splitskog hotela, kričala i uznemiravala goste. Starleta tad nije bila dostupna za komentar, no sad je iznijela svoju stranu priče.

- Nisam bila na podu i hrkala, ali da sam popila, to jesam. Nisam osoba koja će umanjivati ni uvećavati sliku. Sve je kulminiralo nakon jedne situacije koja mi se nedavno dogodila, a zbog čega smo otac i ja bili na policiji - kazala je Ava za 24 sata i dodala:

- Ne treba mi puno da se napijem. Iskrena sam, kao Vitasović i Grdović. Nakon povratka iz Beograda u Split prije nekoliko godina pala sam u depresiju. Ostala sam bez voditeljskog angažmana. Imam problem s alkoholom, ne krijem to. Naravno da bih voljela da nije tako. Iako sam u cijelom svom životu zapalila samo jednu cigaretu. No riješit ću taj problem - kaže Ava.

Podsjetimo, u nalogu presude iz svibnja se navodilo da je 18. veljače 2021. u 14.40 na stubištu stambene zgrade na Plokitama u vidno alkoholiziranom stanju remetila javni red i mir tako što je u prisutnosti policijskih službenika vikala i galamila: 'Hoćete me opljačkati, potpišite Hipokratovu zakletvu'. Nastavila je i nakon izdanih upozorenja i naredbi policajaca. Svojom vikom i galamom je kod nazočnih policijskih službenika, kao i drugih stanara izazvala osjećaj nelagode.

Ava je zbog svega naposljetku uhićena i odvedena u prostorije Druge policijske postaje gdje je zadržana sve do 1.25 sati idućeg jutra. S obzirom na to da se računa da je bila uhićena dva dana, kazna joj je umanjena za 600 kn pa joj je preostalo za platiti samo 148 kn. Ava se na kaznu ima pravo žaliti i pravdu dokazati pred sudom, no u tom slučaju riskira i znatno veću kaznu.

