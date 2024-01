Anu Uršulu Najev na koncertu bodrio novi dečko: Žive zajedno i uživaju u ljubavi

Glumica Ana Uršula Najev, koja se inače bavi i pjevanjem te je gledamo u seriji Kumovi u kojoj utjelovljuje Lucu Akrap - prošlog je vikenda nastupila u Klubu Kazališta Komedija te oduševila publiku. - Suze isto vole propivat. Hvala svakoj duši u publici sinoć na magičnoj večeri. Hvala mojim čarobnjacima Čići, Renatu i Ivi. Hvala Klubu Kazališta Komedija - napisala je Najev na društvenoj mreži Instagram uz snimku s koncerta.

- "Kakva mačka", "Bravo mačko", "Predivno", "Najbolja glumica i pjevačica na svijetu" - samo su neki od komentara ispod objave na društvenoj mreži. Glumicu su na koncertu došli podržati i njezini kolege iz serije Kumovi Jagoda Kumrić, Konstantin Haag i Petra Kraljev, a bodrio ju je i emotivni partner Faris Pinjo - inače bosanskohercegovački glumac i glazbenik. Kako je Večernji list ranije ekskluzivno izvijestio, par odnedavno živi zajedno u Zagrebu te svoju ljubav još uvijek kriju kao zmija noge.

Ana Uršula je u svojim pričama na Instagramu podijelila objave kolega i dečka Farisa s koncerta, a njima se posebno i zahvalila. U zadnje vrijeme golupčići se više ne skrivaju te zajedno objavljuju fotografije iz izlazaka i zajedničkih druženja.

Podsjetimo, Faris je prošle godine okrenuo novu stranicu u životu te stavio točku na staru. Razveo se od glumice Tare Thaller i to nakon više od godinu dana braka. - Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice.

Foto: Instagram

Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - kazao je Faris ekskluzivno za Večernji list i time potvrdio šuškanja da su se on i Tara razveli. Osim što je glazbenik krenuo u nove ljubavne avanture s Anom Uršulom Najev, Tara Thaller također nije gubila vrijeme te se spetljala s plesnim partnerom Mateom Cvenićem iz showa u kojem je sudjelovala - Ples sa zvijezdama. Njih dvoje čak nisu gubili vrijeme te su tek nakon nekoliko mjeseci veze odlučili svima otkriti da među njima postoji nešto više od samog prijateljstva i plesnog partnerstva.

