Anđa Marić vratila se na modnu pistu nakon dugo vremena i oduševila elegantnim izdanjem

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić (45) vratila se na modnu pistu nakon dugo vremena na izboru za Miss Beauty Hrvatske i nagrade Timeless Beauty u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Anđa je oduševila odjevena u crveno od glave do pete. Sve je oduševila i svojim napretkom u borbi s bolesti pa je njezin izlazak na pistu bio popraćen gromoglasnim aplauzom. Naime, glazbenica se od 2012. godine bori s multiplom sklerozom zbog koje je morala ponovo učiti hodati. Tek je nedavno, nakon sedam godina, ponovo samostalno napravila prve korake, a svoj napredak dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. O svemu je govorila i na svojem YouTubeu kanalu, a od tih videa napisala je i knjigu "Moja revolucija u 365 dana", koja je od nedavno u prodaji, a nedavno je s pratiteljima podijelila novi uspjeh.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 26.10.2022., Zagreb - U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski odrzan izbor za miss Beauty Hrvatske. Sanja Bjedov, Andja Maric, Mia Begovic, Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

- Danas smo šetali po onom čuvenom dugačkom hodniku. Isprva sam se previše naginjala ulijevo i gubila ravnotežu jer još uvijek dižem desnu nogu iz kuka. Robi (fizioterapeut) me jasno kritizirao i to me nerviralo pa sam sjela, malo odmorila, sabrala se i cheerleadala samu sebe lupkajući se po prsima i govoreći: 'Ja znam hodati! Ja znam hodati!' Autosugestija je djelovala pa mi se i Robi uskoro pridružio: 'Tako je, ti znaš hodati, tako je!' Kada nađem snimatelja, bit će video - otkrila je.

Podsjetimo, Anđa je 1998. proglašena drugom pratiljom na izboru za Miss Hrvatske. Ostvarila je uspješnu manekensku karijeru, a potom i pjevačku.

