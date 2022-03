Kiki Rahimovski o zdravstvenim tegobama: 'Prije par dana jedva sam disao, ali pjevat ću za oca u Areni'

Skoro dva mjeseca prošla su otkako nas je iznenada napustio Aki Rahimovski. Frontmen grupe Parni Valjak preminuo je u 67. godini života nakon što mu je iznenada pozlilo, a njemu u spomen 26. ožujka u Areni Zagreb održat će se veliki koncert na kojem će nastupiti i njegov sin Kristijan Rahimovski (40) unatoč učestalim zdravstvenim tegobama koje mu otežavaju svakodnevni život posljednjih dana. Svojim pratiteljima Kristijan se javio na svom Facebooku i poručio da ga ništa neće spriječiti da nastupi na koncertu posvećenom voljenom ocu.

"Oni čempresi o kojima je tatko sanjao, ni meni nisu donijeli baš nešto najbolje u životu. Zadnjih mjesec dana vodio sam strahovitu bitku sa njima. Kada sam Husu to rekao tokom probi u nekoj pauzi, svi smo se malo nasmijali koliko se to uopće može u ovakvoj situaciji. Ma rekao sam neće me ta alergija zaustaviti da zapjevam za tatu. Bolje sam, a prije par dana doslovno sam jedva disao… Niš ljudi, terapija djeluje, čemprese ne sanjam i sve što mogu reći je: 'Da! Vidimo se u Areni!' Tatko će biti s nama i mi s njim kao jedno❤️!! #nesanjamcemprese👊!!", napisao je Rahimovski mlađi u objavi. Na koncertu će mu se pridružiti Gibonni i Dino Jelusić koji će također izvesti neke od najvećih hitova koje je Aki godinama pjevao na rasprodanim koncertima.

Foto: Facebook

Inače, Kristijan je najstariji sin Akija Rahimovskog, a nakon njegova pogreba na Mirogoju uputio se u Makedoniju gdje je posjetio svoju baku, ali i kuću Toše Proeskog u Kruševu. Tom prilikom osvrnuo se i na mogućnost da naslijedi oca u Parnom Valjku.

– Nije ni vrijeme ni mjesto za medijska naklapanja i teze koje sad preplavljuju društvene mreže o tome kako ću ja "naslijediti" svoga oca u Parnom Valjku jer moga oca nitko ne može zamijeniti, pa tako ni ja. Ako me itko ikada nekamo pozove da otpjevam pjesmu ili dvije svoga oca, ja ću to uvijek rado i iz dubine svoje duše učiniti, ali ne namjeravam graditi svoju karijeru na očevu imenu, ako me razumijete... Ja ću, kad još malo odbolujem svoga oca i prikupim snagu, ući u studio i nastaviti dalje svojim putem, skladajući i pjevajući svoje pjesme, jer to bi i moj otac želio – poručio je početkom veljače Kiki Rahimovski.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

