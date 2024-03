Alen je oduševio kao Prijovićka, a Mia Negovetić je za vrijeme nastupa imala nezgodu

Nakon što je u prvoj epizodi kao Tony Cetinski rasplakao Mineu, Alen Bičević u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ušao je u lik pjevačke zvijezde koja je rasprodala čak pet zagrebačkih Arena. Iako je priznao da je na početku bio nesiguran, Alen je objeručke prihvatio transformaciju u Aleksandru Prijović, a izvedba njezina aktualnog hita 'Dam Dam Dam' donijela mu je titulu pobjednika druge epizode. Alen je otkrio da je i sam bio prisutan na jednom od Aleksandrinih pet zagrebačkih koncerata, a njegova uvjerljiva vokalna i fizička imitacija izazvala je opće oduševljenje u studiju. „Izgledaš kao Prijovićka, stvarno si je skinuo. Što se tiče glasa, to je bilo to. Svaka čast na transformaciji… Ovo je bio ozbiljan zadatak, a ti si ga odradio fantastično“, poručio je Enis Bešlagić, dok je Mario Roth, nadovezujući se na tekst pjesme, dodao: „Bio si logičan, nisi bio niti malo toksičan, da si muško – ja to večeras uopće ne vidim. Ogromno bravo!“

Nakon pobjede, svoje dojmove podijelio je Alen poručivši: „Kako je bilo na nastupu? To se uopće ne sjećam. Jedva čekam da pogledam jer je to bila tolika trema. Sve se ispremiješalo – od glazbe do kose. I onda prozovu, pobijediš i imaš osjećaj da možeš napuniti ne pet, nego deset Arena“. Pobjednica prve epizode, Antonia Dora Pleško, u drugoj je epizodi nastupila kao Petar Grašo s njegovom hitom 'Ako te pitaju'. Iako je Martina Tomčić na probi izjavila da je ženskom vokalu gotovo nemoguće imitirati Petra Grašu, Antonia Dora svojom je interpretacijom impresionirala žiri. „Sve one stvari koje sačinjavaju nečiji karakter – jednostavno bila si ista Grašo. Ostala si ista u motu i hodu. Svatko od nas ima nešto upečatljivo u svom glasu, tako ima i on, a ti si apsolutno u nulu skinula njegovu karakteristiku“, poručio je Goran Navojec.

Kao Ed Sheeran na pozornici je nastupio Faris Pinjo koji priznaje da mu je ova transformacija bila lakša od Doris Dragović koju je imao prilike imitirati u prvoj emisiji. S pjesmom 'Bad Habits' osvojio je komplimente i naklonost žirija. „Ja sam ti u prošloj epizodi rekla da imam osjećaj da tvoje vrijeme tek dolazi. Mene si oduševio i kupio“, poručila je Minea.

U lik legendarnog Rickyja Martina ušao je Luciano Plazibat koji se nakon prve epizode i Kylie Minogue našao na muškom terenu. Iako je na pripremama priznao da nimalo ne razumije tekst koji pjeva, Luciano je do nastupa uspio usavršiti ne samo tekst megahita 'Vente pa’ ca', nego i uvijanje kukovima, a ova dobitna kombinacija donijela mu je uspon na bodovnoj ljestvici. „Bilo je fantastično, dobro si plesao i izgledaš kao grom – mislim da će se složiti ženski dio publike“, poručio je Goran, a ostatak žirija pohvalio je njegov napredak.

Jednog od najvećih hrvatskih vokala – Vannu – utjelovila je Mia Negovetić koja je prije nastupa priznala da se najviše pribojava njezine reakcije. No, iako je za vrijeme nastupa imala nezgodu jer su joj ispali umjetni zubi, Mia je svojom izvedbom svevremenskog hita 'Da Ti Nisam Bila Dovoljna' uspjela itekako zabaviti i rasplesati žiri i publiku. „Znači takva je pjesma da zubi otpadaju. Jako si zagrizla Vannu i mislim da će ona imati tisuću i jedan komentar“, našalio se Enis, dok je Mario dodao: „Bila si sjajna i super si se snašla u toj situaciji sa zubima zato što samo pokazuje koliko si ti profesionalna i koliko ovo ozbiljno shvaćaš“.

„Oličenje neopterećenosti i slobode“ riječi su kojima je Marija Kolb opisala Davora Gopca, a energičnom izvedbom pjesme 'Kad sam imao 16' njegov je karakter donijela na pozornicu showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. „Unijela si tu neku ludu energiju. Ipak si žensko, a donijela si mušku energiju na pozornicu, što je super. Želim da nam još sto puta budeš ovakva kakva si bila sada“, poručila je Minea.

Tomislav Marić ToMa, čiji je nastup iz prve epizode s više od 160 tisuća pregleda završio na visokom mjestu YouTubeove trening ljestvice, vratio se na pozornicu TLZP-a kao hip hoper Hiljson Mandela. Najveći izazov predstavljala mu je količina teksta te mu je za izvođenje pjesme 'Cura S Kvarta' trebala ozbiljna doza kondicije. Žiri se složio da je transformacija u Hiljsona ogroman žanrovski preokret u odnosu na Tomu Zdravkovića iz prošle epizode, pa je Minea poručila: „Veselim se vidjeti što sve od tebe možemo očekivati jer ako su ovakvi obrati već u početku, ne znam što još slijedi“.

Možda najteži zadatak u drugoj epizodi dobila je Antonija Šola koja se transformirala u Mineu, pa je i prije samog nastupa izrazila odgovornost koju osjeća s obzirom na to da se radi o imitaciji članice žirija. S Mineinim vječnim hitom 'Good boy' Antonija Šola privela je kraju nastupe druge epizode te živahnom koreografijom zapalila atmosferu u studiju. „Ono što si u meni izazvala ne mogu opisati riječima, ali hvala ti na tome. Bila si super, možda si bila i bolja nego što sam ja bila tada“, poručila je Minea koja je na kraju Antoniju nagradila i svojim zagrljajem na pozornici.

Kandidati su već prošli dvije epizode i 16 uspješnih transformacija, a što pripremaju za nadolazeću emisiju, ne propustite pogledati već iduću nedjelju!

