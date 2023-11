Aleksandra Prijović skoro je odustala od glazbene karijere, poziv ovog čovjeka je sve promijenio

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) ostvarila je veliki uspjeh kada je nedavno i službeno rasprodan i peti njezin koncert u Areni Zagreb koji će imati u prosincu u sklopu regionalne turneje "Od istoka do zapada".

- Mogu reći kako i dalje ne vjerujem u sve što se događa. Kada je u pitanju Hrvatska i mojih pet koncerata - to je premašilo sva moja očekivanja. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati ovu sreću. Hvala svim ljudima koji su bili i koji će doći na moj koncert. Željela sam i trudila se gdje god da gostujem da moja publika ima isti doživljaj na svakom koncertu - izjavila je Aleksandra. Njezin glazbeni put počeo je u popularnoj emisiji "Zvezde granda", a malo je nedostajalo da Aleksandra odustane od sudjelovanja u ovom showu, a pozadinu te priče sada je otkrio jedan od članova žirija i pokretača showa, glazbenik Saša Popović.

- Što se tiče Aleksandre Prijović, to je nešto zaista nešto nevjerojatno. To što je napravila, to me podsjeća na Lepu Brenu i Slatki greh i na 1983. godinu kad je ono isto puklo, i kad smo radili nevjerojatne koncerte. E, to se sad isto dogodilo i s Aleksandrom. Ona je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Budući da je imala 15 godina, ja sam joj tada održao audiciju. Emisija je tada bila u varijanti kada smo ukupno imali 40-50 natjecatelja ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija. - prisjetio se Popović u razgovoru za Kurir. Otkrio je i kako je tada Aleksandra odlukom publike napustila show, ali on nije zaboravi njezin talent.

- Tada nije bilo žirija koji je odlučivao, oni su samo davali savjete kandidatima i svake subote je bio drugi žiri. I u jednom trenutku su isključivo glasovali gledatelji i Aleksandra je ispala. Ona se toliko razočarala. I onda dolazi sljedeća godina i ja sam održao audiciju za 18 djevojaka i trebale su mi još dvije. Onda sam odlučio zvati djevojke iz prošle sezone, tko dobije najviše glasova da popunimo tu sezonu. I moja tajnica zove Aleksandru, ona je bila u Belom Manastiru i rekla je mojoj tajnici: 'Neću se natjecati, eto ispala sam, jednostavno narod nije glasovao za mene'. I neće, a ja sam onda uzeo slušalicu i kažem: 'Slušaj, Aleksandra, ovo ti je posljednja šansa, dođi pa što bude, prođeš - prođeš. I te godine je prošla ona i Andreana Čekić i u toj 2012.- 2013. je bila fantastična - prisjetio se Popović.