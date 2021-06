Aleksandra Dojčinović: Rezali smo troškove, nismo ulagali u suradnje sa stranim zvijezdama

Zagrebačka Ilica 15, mjesto gdje je nekad bila slatka oaza s potpisom Kraša, kultna kavana i slastičarnica, ovih dana postala je modna oaza hrvatske modne dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Ta mlada i nagrađivana poduzetnica prošli je tjedan otvorila novi butik svog brenda Lei Lou. Dizajnerica i poduzetnica koja gotovo 15 godina djeluje na domaćem i međunarodnom tržištu smatra taj događaj krunom svoje karijere i izrazito se ponosi tim projektom, a na taj način želi se zahvaliti i svom Zagrebu te potaknuti i druge kako bi središtu grada vratili staru slavu.

– Željela sam svojim primjerom pokazati da centar grada može zaživjeti. Prošla nas je godina sve vratila nekoliko koraka unatrag i svima nam je trebao neki novi poticaj za dalje, neki svježi start – kaže Dojčinović i dodaje da je sa svojim brendom već bila u centru grada, ali da je ovaj butik nešto više.

– Butik kakav sada imam u samom srcu Zagreba bitno je veći i napokon na jednom mjestu nudi sve što moj brend ima, od ready to wear i haute couture kolekcija, onih za mladenke, do torba, modnih dodataka, nakita i cipela – ističe dizajnerica čija se modna oaza proteže na 270 četvornih metara, a zbog tako velikog prostora pitali smo je i koliko je vremena prošlo od ideje do realizacije.

– Planirali smo ravno tjedan dana i uopće se ne šalim kad to kažem – priznala je te dodala da su radovi na interijeru trajali točno 28 dana.

– Kada se ukaže neka tako dobra prilika kakva se ukazala meni s lokacijom za novi dućan, jednostavno je zgrabite i ne razmišljate predugo – objasnila je mlada poduzetnica.

Rekla nam je i da je za uređenje interijera zaslužan arhitekt Ante Vrban te dodala da su oni brzo usuglasili mišljenja o uređenju prostora. Izabrali su neutralne tonove, dobru rasvjetu i zlatne detalje, što u cjelini čini prostor upečatljivim, a tako je naglasak ostao na onome što je najvažnije – Lei Lou komadima. Istaknula je da se radi o multimedijskom butiku, a objasnila je da to znači da je jedan dio butika zamišljen kao izložbeni prostor u kojem će se uvijek moći razgledati djela naših priznatih umjetnika, uglavnom članova grupe Gorgona.

– Obožavam umjetnost i oduvijek mi je bila želja to nekako ukomponirati u interijer, a sada smo u tome i uspjeli – napominje Dojčinović.

Samo otvorenje butika je zbog epidemioloških mjera podijeljeno na dva dana kako bi se moglo ugostiti sve klijentice i ambasadorice i zajedno proslaviti, a Dojčinović ističe da su se željeli maksimalno prilagoditi situaciji.

– Imali smo čak šest malih evenata i bilo je prilično složeno sve to organizirati, ali načelno smo uživali u malim i opuštenim druženjima – pojašnjava Dojčinović.

Brojne domaće poznate dame ambasadorice su i prijateljice brenda te su svoju potporu modnoj dizajnerici i njezinu brendu pružile i u ovom projektu, a u povodu toga pitali smo je i s kime joj je najzahvalnije, a s kime najzahtjevnije surađivati.

– Nitko mi nije zahtjevan i sve prijateljice mog brenda su iznimno ugodne i drage žene, sve redom radne i razumne. Mislim da već imam dovoljno utakmica u nogama da si mogu dopustiti da preskočim osobe s nemogućim zahtjevima – rekla je naša poznata dizajnerica.

Dojčinović je na otvaranju butika predstavila i ljetnu kolekciju za koju je kampanju snimala Maja Kljaić, a otkrila nam je da su prve reakcije izvanredne.

– Riječ je o urbanoj šik kolekciji u kojoj glavnu riječ vode haljine pastelnih boja, ali je naglasak na neobičnim kombinacijama boja, kao i na detaljima, poput nove kolekcije slamnatih šešira, torbica i cipela – istaknula je Dojčinović.

Kako je iza nas vrijeme zatvaranja zbog pandemije, pitali smo je kako se snašla u tim uvjetima, a odgovorila nam je da je cijelo vrijeme bila iznimno posvećena poslu.

– Realizirali smo brojne projekte koje prije nismo stizali i na koncu uspjeli prebroditi ovu pretešku godinu. Ovaj dućan je mojem timu i meni potvrda tog truda – objasnila je dizajnerica koja je sa svojim timom radila gotovo danonoćno na otvaranju butika.

Njezin brend Lei Lou poznat je i na inozemnoj sceni, pa nas je zanimalo kako je karijera te poduzetnice izgledala u pandemijskoj situaciji, a Dojčinović nam je rekla da je odmah uspjela posložiti prioritete te da joj zato prošla godina nije bila tragična.

– Rezali smo troškove i nismo ulagali u suradnje sa stranim zvijezdama ni u promociju brenda – kazala je te dodala da se jako ponosi što su odmah sve dobro posložili te da joj je prošla godina bila savršena škola.

– Osim toga, trudila sam se učiti, upijati nova znanja pa čak i uživati u nekim malim stvarima usprkos tome što nas je zadesilo. Volim i inače gledati na stvari pozitivno, a lani je to bilo iznimno bitno – objasnila je dizajnerica. Uspješna poduzetnica otkrila nam je i da su joj najveća podrška članovi obitelji i najbliži prijatelji.

– Taj krug je malen, ali savršen – naglasila je te dodala da nije osoba koja priča o svom privatnom životu jer se ne osjeća komotno o tome govoriti javno, kao i da želi da o njoj govori njezin rad.

– Mladim djevojkama, recimo, mogu pružiti podršku i biti primjer ako govorim o poslu. Želim ih usmjeriti da budu realne, vrijedne i disciplinirane i da uvijek neki segment života sačuvaju samo za sebe – istaknula je uspješna poduzetnica.

Kako nam je ljeto i vrijeme odlaska na odmor pred vratima, zanimalo nas je i gdje će provesti godišnji odmor.

– Jako sam ležerna po tom pitanju pa godišnji uvijek isplaniram u hodu – rekla je i zaključila da će ove godine veći dio godišnjeg odmora provesti u Hrvatskoj.

