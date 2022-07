Albume ovih glazbenih imena s nestrpljenjem očekujemo, otkrivamo vam što donose njihove nove pjesme

Protekle dvije godine na svjetskoj glazbenoj sceni prošle su u odgodama koncerata zbog pandemije koronavirusa, no glazbenici nisu mirovali. Mnogi od njih zatvorili su se u studije i snimali nove albume, a neke od njih čekamo godinama.

Na prvom je mjestu Beyoncé, koja će 29. srpnja izdati album "Renaissance". Najavila ga je prije nekoliko dana singlom "Break My Soul", u kojem je promijenila stil i predstavila zvuk inspiriran dance glazbom 90-ih. Bit će to sedmi solo album za Beyoncé, a posljednji, "Lemonade", izašao je još 2016. godine. Na početku pandemije 2020. izdala je vizualni album "Black Is King", koji je dobio šest nominacija za nagradu Grammy. Ove je godine dobila i prvu oskarovsku nominaciju za pjesmu iz filma "Kralj Richard", predstavila je nove kolekcije za svoj brend atletske odjeće Ivy Park i proslavila 14 godina braka s reperom Jay-Z-jem.

Nakon svoga Grammyjem nagrađenog albuma "Cuz I Love You" iz 2018., pjevačica, reperica i flautistica Lizzo vraća se s glazbom koja je još bolja za naša mračna vremena. Album "Special" izlazi 15. srpnja, a najavljen je singlom "About Damn Time". Kako je rekla Lizzo, na albumu raspravlja o svemu što nam se događalo posljednje dvije godine i poručuje kako je dosta društvene nejednakosti i pandemije. Album inspiriran diskom prepun je radosti, samoljublja i poruke koju svi moramo čuti: "Sve će biti u redu."

Teško je povjerovati da će engleski rock bend Muse ovog ljeta objaviti svoj deveti studijski album, pod nazivom "Will Of The People". Prema riječima frontmena Musea Matta Bellamyja, novi je album osobno istraživanje zvuka i tema, od pandemije do rata, popa, te pjesama inspiriranih izvođačima poput Adele.b– Bilo je to zabrinjavajuće i zastrašujuće vrijeme za sve nas jer su "zapadno carstvo" i prirodni svijet, nakon što smo dugo bili uljuljkani, istinski ugroženi. Ovaj je album osobna navigacija kroz te strahove i priprema za ono što slijedi – kazao je Matt Bellamy o albumu.

– Posljednja pjesma na albumu zove se "We Are Fucking Fucked". Zaista sam sretan i ponosim se ovim albumom. Iskreno mislim da je to naš najbolji album – mišljenja je Bellamy. Jedna od najuspješnijih američkih glazbenica novije generacije, Demi Lovato, 19. kolovoza izdat će svoj osmi album, "Holy Fvck", koji je nedavno najavila singlom "Skin of My Teeth". Kako je najavila, album će biti povratak njezinim ranim korijenima pod utjecajem rocka, s prva dva studijska albuma "Don't Forget" iz 2008. i "Here We Go Again" iz 2009. godine.

– Proces stvaranja ovog albuma bio je najispunjeniji do sada i zahvalna sam svojim obožavateljima i suradnicima što su bili na ovom putu sa mnom. Nikada nisam bila sigurnija u sebe i svoju glazbu, a ova ploča to govori. Hvala mojim fanovima koji se ljuljaju sa mnom od početka i onima koji tek sada dolaze na vožnju. Ova ploča je za vas.

Jedan od najboljih, ali i najaktivnijih glazbenika današnjice, Jack White, ove godine izdaje čak dva albuma. "Fear Of The Dawn" izašao je 8. travnja, a "Entering Heaven Alive" objavit će 22. srpnja.

– Tijekom pandemije počeo sam pisati puno pjesama, i bile su u svim smjerovima: neke nevjerojatno teške, neke gotovo speed metal, a neke su zvučale nježno. Završio sam s 20, 25 pjesama. Ljudi danas ne reagiraju dobro na dvostruke albume, pa sam snimio dva albuma i izdajem ih u razmaku od tri mjeseca, objasnio je White.

VIDEO Privremenom sudskom mjerom Houri zabranjeno korištenje imena "Prljavo kazalište"