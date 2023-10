Albina progovorila o svom ljubavnom statusu nakon prekida

Pjevačica Albina Grčić jedna je od brojnih poznatih osoba koje su u Splitu prisustvovale predstavljanju kolekcije dizajnerice Ivone Glavaš. Nismo je dugo vidjeli u medijima, a ona kaže da je za to imala dobar razlog.

- U zadnje vrijeme sam se malo više posvetila sebi i stvarno bi mogla reći da uživam i radim na sebi na svakom polju i glazbenom i privatnom. Događaju se neke stvari šta bi se reklo iza kulisa, ali uskoro ćemo više o tome, kazala je za InMagazin.

Nakon prekida dugogodišnje veze, Albina je većinu vremena provodila u društvu prijatelja, ali se postavlja pitanje je li se možda dogodila ljetna ljubav?

- Trenutno ljubav prema sebi najviše. Rekla bih da sam naučila sebe cijeniti maksimalno i rekla sam ako ću i s nekim bit mora mi biti 10 puta bolje nego samoj, zaključila je.

Splitska pjevačica i naša predstavnica na Eurosongu 2021. godine često je do nedavno objavljivala fotografije s dečkom Ivanom koji igra za Hajduk. Krajem prošle godine tako su zajedno otišli u Katar kako bi bodrili našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u nogometu i sudeći po fotografijama iz tog nedavnog perioda ništa nije dalo naslutiti kako će ovoj ljubavi uskoro doći kraj.

- Ivan i ja ne krijemo svoju vezu, što je potpuno jasno na društvenim mrežama, ali itekako držimo do svoje privatnosti i do vremena provedenog zajedno. Ne dozvoljavamo da nam javnost utječe ni na ono čime se bavimo, ni na naš odnos. Meni je najvažnije da se međusobno podržavamo, a potpuno je razumljivo da ljudska znatiželja potiče pitanja i komentare, s obzirom na to da smo nekakve javne osobe - rekla je glazbenica jednom prilikom. Nedavno je za Story otkrila u kakvim su odnosima nakon prekida.

- Sloboda mi je novi osjećaj. I prethodna moja veza bila je duga pa dugo nisam bila solo. Ne mogu reći da mi je posebno dobro, kao ni posebno loše. Samo sam se naviknula na novu situaciju. Fokusirala sam se na druge stvari koje su vezane isključivo uz mene i moj život, na ono što mi je potrebno za osobni rast. Nismo mi zakrvili, dobro smo. Naravno da ćemo se pozdraviti kad se vidimo i mislim da među nama nema zle krvi. Ne bih više ništa dodala na tu temu, kazala je Albina.

