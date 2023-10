Ana Sasso (60) zablistala u večernjem izlasku, nevjerojatnu liniju naglasila uskim trapericama

Splitska manekenka Ana Sasso (60) prije više od 40 godina postala je miss Jugoslavije te je ušla u 15 najljepših žena na svijetu. I danas je mnogi pamte po kultnoj reklami za Pipi snimljenoj osamdesetih godina zbog koje je ova Splićanka preko noći postala seks-simbol.

Ana i danas odlično izgleda, a mnogi su primijetili njenu fit liniju u uskim trapericama koje je odabrala za jedan izlazak. Lijepa Ana za ovaj izlazak odabrala je kožnatu jaknu, uske traperice i čizme do polovice lista koje su upotpunile cijelu kombinaciju.

Sasso danas živi u Samoboru s voljenim suprugom, uglednim kirurgom Hrvojem Tomasovićem.

VEZANI ČLANCI:

- Za ljude koji ga ne poznaju na prvu ima jedan folklor oko sebe. Može ostaviti dojam bahatog lika, nema problem izgovoriti što misli. No oni koji imaju priliku provesti s njim neko vrijeme vide da je jedan dobar, dragi medo, srčan. Meni je predivan i poželjela bih svakoj ženi takvog muškarca - rekla je Sasso za Story.

Progovorila je i o svom unutarnjem miru i duhovnosti kojoj je posvećena i zbog koje je njezin život danas znatno drugačiji nego ranije.

GALERIJA Prisjetili smo se svih ljepotica okrunjenih lentom Miss Hrvatske

- Kad pronađete unutarnji mir i ravnotežu, to je najbolji eliksir. Moj mir je zbog obraćenja vjeri, što je isto došlo iznenada. Da stanem ispred Boga i zavapim jer su se meni događale situacije kojima nisam bila uzrok, ali sam uvijek bila u središtu. Obraćenjem, o čemu bih mogla puno pričati, dobila sam blagoslov i život mi je postao mnogo lakši. Ljude prihvaćam onakvi kakvi jesu i pokušavam svojim primjerom utjecati na druge, okružena sam radošću i to me ispunjava i čini sretnom. Vjera mi je dala da počnem živjeti miran život, a probleme drukčije percipiram - govori Ana koja je Miss postala kad joj je bilo samo 19 godina.

VIDEO Aleksandra Prijović otkrila da uživa u alkoholu: 'Kada sam rodila, rekli su mi da trebam piti što više piva'