„Afera“ ruže i mode: Priča o zanosnoj kraljici cvijeća koja je ukrala srce brojnim dizajnerima i inspirirala jednu posebnu kampanju

Njezina uloga u modi i dizajnu je nadmoćna – ovaj nježan cvijet i njegov oblik inspiracija su za brojne kolekcije odjeće, nakita i parfema, umjetničkih djela koja je vječno slave. Kraljica cvijeća – istovremeno prolazna i postojana, krhka i moćna – ruža.

Povijesno, ruža je simbol koji biraju kraljevske loze. Primjerice, kraljica Elizabeta I. na jednom od najpoznatijih portreta naslikana je u haljini „posutoj ružama“ koja simbolizira njezin status „engleske ruže“. Madame de Pompadour i Marie Antoinette, predvodnice mode na dvoru u Versaillesu, također su obožavale ruže na svojim haljinama, ali i na ukrasima za kosu. U 18. stoljeću, modni tekstil uvelike je bio inspiriran ružom. Vrhunac korištenja motiva ruže u modi bilo je 19. stoljeće, a zanimljiv je podatak kako je u Parizu radilo čak 24.000 proizvođača umjetnih ruža kako bi opskrbili modne kuće.

Dizajnerica Elsa Schiaparelli tražila je bijeg od Velike depresije svojim nadrealističkim večernjim kaputom „Deux Visage“ iz 1937., koji je prikazivao vazu punu ruža. Ruže su inspirirale i Charlesa Jamesa, koji je kreirao debitantsku večernju haljinu La Corselette, a koja je prikazivala obilje umjetnih ruža koje su izgledale kao buket koji viri iz dekoltea.

Inspiracija velikim dizajnerskim imenima

Jedna od najpoznatijih kolekcija inspiriranih ružom svakako je haljina „Corolla“ Christiana Diora iz 1947., poznatija kao „New Look“. Bila je to istovremeno ekstravagantna i ženstvena haljina, dok je silueta bila inspirirana laticama cvijeća s uskim torzom, stegnutim strukom i golemom suknjom prepunom cvijeća. Od 1950-ih do ranih 1960-ih ruža se pojavila u kolekcijama Balenciage, modistice Lilly Daché i mladog Yvesa Sainta Laurenta. Krajem 1960-ih formalnost u odijevanju izašla je iz mode, a tako je, privremeno, i ruža. No neki su dizajneri ostali vjerni njezinoj ljepoti, a među njima su Hubert de Givenchy, Balmain, Emanuel Ungaro, Thierry Mugler, Valentino i Christian Lacroix.

Tijekom 1990-ih britanski dizajneri koristili su ružu kao glavni motiv – Lulu Guinness otkačenu torbu Rose Basket, Stephen Jones je kreirao šešir Rose Royce, dok je Paul Smith ruže uklopio u mušku modu stavivši je na bokserice i košulje te ju je tako ponovno popularizirao i među mlađom generacijom.

Kralj ruža Alexander McQueen

Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten, Rei Kawakubo i John Galliano također su u svojim kolekcijama koristili upečatljive cvjetne printeve i drapiranu tkaninu koja je stvarala efekt ruže, ali jedan od dizajnera, koji se svakako ističe, neprežaljeni je velikan mode Alexander McQueen koji je kroz svoj rad ružu imao u nekoliko kolekcija koje su ispisale modne knjige. Njegova je moda učinila ružu mračnom, a istovremeno romantičnom i osebujnom.

Njegova kolekcija Dante iz 1996. na dramatičan je način prikazivala ruže na tkanini, ali i na nakitu sa simbolom trnja iz kolekcije koju potpisuje Shaun Leane. Ruža je ponovno došla u centar pažnje kolekcijom Sarabande, čija je glavna zvijezda bila bogata haljina ukrašena pravim i svilenim cvijećem. Godinu dana kasnije kolekcijom „The girl who lived in the tree“ ljubitelje mode oduševio je bolerom koji je izgledao poput pupoljka crvene ruže, a upravo je taj odjevni predmet ili, bolje rečeno, umjetničko djelo poslužilo kao inspiracija za kolekciju brenda s potpisom Sarah Burton iz 2019., a u novoj kolekciji ponovno je stigla u centar pažnje impoznatnom ''ruža haljinom''.

Popularnost ruže ne opada, a redovito je možemo vidjeti u kolekcijama dizajnerskih imena poput Simone Rocha, Erdema i Valentina, dok su kreacije posute ružama unatrag nekoliko godina nosile svjetske modne ikone poput Zendaye i Rihanne, stoga, bez previše razmišljanja, možemo reći da je ruža prava modna muza i vječita inspiracija.

Jedna posebna kampanja

Ruža je već tri desetljeća inspiracija i nama u Večernjem listu kao posveta velikim kreativcima, ikonama naše scene, prva, najutjecajnija i najeminentnija medijska nagrada u Hrvatskoj. Graciozna, tradicionalna, jednako tako i urbana, nagrada bez koje se ne može zamisliti povijest medija, važan dio pop-kulture, Večernjakova Ruža slavi svoj 30. rođendan, a ove je godine okrunjena modnom kampanjom koja prati ovaj veliki i važan jubilej.

Spoj kulture, tradicije, mode i gracioznosti uklopljen je u kampanju „Ona je već 30 godina dio kulture“ koja će se održati u veličanstvenom HNK koji je dom Večernjakove Ruže već dugi niz godina.

Foto: Franjo Matković

Kako je nastala kampanja?

Jedan sastanak, nekoliko kreativnih prijedloga i nastala je ideja za nešto drugačiju, modnu kampanju kakvu Večernjakova Ruža još nije imala. Lokacija se znala odmah – moćni HNK koji s Ružom čini veličanstven duo, a kada se timu pridruže dobro poznata imena iz svijeta mode – stilistica Ana Nikačević, fotograf Franjo Matković, visažistica Paula Peloza i poznata zagrebačka frizerka Katica Topčić, ime koje stoji iza salona Fabula de Forma – rezultat je jasan. Kažu da fotografije govore tisuću riječi stoga nećemo duljiti, nego ćemo zaključiti – ona je Večernjakova Ruža, moćna, graciozna, u svojoj srži ima utkanu hrvatsku tradiciju i kulturu.