Zašto bi bili sretni kad nemaju izbor i uče napamet?

Pohađanje određene škole ne produbljuje socijalne razlike i srećom ne čini razliku u željama i aspiracijama učenika za nastavkom školovanja i stjecanjem visokoškolskog obrazovanja. Takav zaključak, jedini pozitivan za hrvatsko obrazovanje, koji je ujedno i priznanje korisnosti upisa osnovnih škola po mjestu stanovanja, izveli su u svom velikom istraživanju Boris Jokić i Josip Šabić. Ono što nije pozitivno i zbog čega se provoditelji politika itekako moraju zabrinuti jest rezultat dobiven istraživanjem – nijedan faktor na razini škole, uključujući veličinu škole i razreda, ne utječe na učenikove želje za nastavkom obrazovanja.

Uspjeh na kraju školske godine jedini je školski element koji bi ih, eventualno, pogurao u akademskom smjeru, no puno važnije od toga, pokazalo je istraživanje, vjeruju svojim roditeljima, zbog njihove potpore i jasno izraženog očekivanja u školi spremni su nastaviti s obrazovanjem. Imali bi učenici puno veće ambicije kada bi u školi, među ostalim, bili sretni. Točnije kada bi u školi uživali. Upravo ta potonja riječ ključ je obrazovnog puta, mantra u ustima političara na političkim skupovima, no za njih teško provediva stvar. Logično i zašto – politici i političarima puno je važnije potpisati reformu, još im je važnije dati osobni pečat od činjenice da u školama osobni pečat učenicima trebaju dati upravo nastavnici – koji i trebaju provesti reformu – od sadržaja do implementacije.

Kod nas to još, nažalost, nije doprlo do provoditelja politika. Ovi prvi filozofiraju da je u tabletima, pametnim pločama i izbačenom dijelu nebitna gradiva ključ po kojem će djeca naučiti i kritički misliti, nastavnici pak poručuju da bez povećanja koeficijenata na njih u reformi ne računaju, a djeca se još gube između starog i ponuđenog im gradiva, ostavljena negdje između nepotrebnih činjenica koje moraju nabubati da bi izganjali prosjek i ideala da bi pritom morali biti sretni. A sreća, rekli su to učenici davno, krije se isključivo u pravu odabira učenja onog što njih zanima – a to nisu samo “gluposti”.