Za 150.000 kuna na mjesec inspektorat u staroj Ininoj zgradi

Iako je bilo naznaka da bi se osnivanje Glavnog državnog inspektorata moglo ponovno prolongirati, ministar gospodarstva Darko Horvat jučer nam je potvrdio da Inspektorat starta 1. travnja, odnosno do tada će biti imenovan glavni državni inspektor, njegov zamjenik, četiri njegova pomoćnika te šefovi sektora. Inspektorat će s tim datumom biti smješten u povijesnoj Ininoj zgradi u Šubićevoj ulici u Zagrebu u kojoj je Sabor 8. listopada 1991. godine donio odluku o razdruživanju svih odnosa s bivšom Jugoslavijom. Vlada, odnosno Ministarstvo državne imovine, s Inom će već u iduća dva dana sklopiti ugovor o zakupu tog prostora za 150.000 kuna mjesečno, rekao nam je ministar Horvat.

Za početak se za tu cijenu iznajmljuje galerija i prvi kat zgrade, a kako će se Inspektorat širiti u zgradi, u konačnici u nju vjerojatno preseliti i Ministarstvo gospodarstva te Hamag, tako će rasti i cijena mjesečnog zakupa, rekao nam je Horvat. Njemu je cilj da u Ininoj zgradi napravi gospodarsko središte objedinjujući Ministarstvo, Inspektorat i Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije (Hamag). Najbolje prostore u zgradi država će plaćati osam eura po kvadratu, a za niže rangirane (hodnike, zajedničke prostorije) cijena će biti niža. Početkom iduće godine država, prenio nam je Horvat, namjerava od Ine otkupiti tu zgradu u Šubićevoj, a procjenu cijene izradit će i državni i Inini procjenitelji.

U dosadašnjim pregovorima Ina tu zgradu cijeni oko 25 milijuna eura, otkrio nam je ministar gospodarstva. U tri mjeseca, od 1. travnja do 1. srpnja, u Ininu zgradu trebao bi se smjestiti središnji ured Inspektorata te područni ured Zagreb, ukupno oko 500 ljudi. U konačnici bi Inspektorat trebao zauzimati tri kata te zgrade te brojiti oko 700 zaposlenih. Iako država raspolaže vlastitim nekretninama, Horvat tvrdi da nemaju adekvatan prostor za toliki broj ljudi, posebno ako bi se u zgradu preselili i Ministarstvo gospodarstva te Hamag. Uz to, u Ininoj zgradi bila bi i dva šaltera Hitro.hr-a. Inina zgrada je praktički napuštena, odnosno prazna i Ina, kako nam je rekao Horvat, nije voljna u nju ulagati pa su je odlučili prodati.

Vlada bi na zadnjoj sjednici u ožujku trebala imenovati glavnog državnog inspektora, a on bi u roku od 60 dana trebao izraditi uredbu o unutarnjem ustrojstvu. Glavni državni inspektor bio bi u rangu državnog tajnika i u Vladi ne razmišljaju da bi tu funkciju trebalo depolitizirati. Zato se i dalje kao kandidat za tu poziciju spominje Andrija Mikulić, šef zagrebačkog HDZ-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine. Međutim, konkretan dogovor o njegovu imenovanju još ne postoji. Neslužbeno se može čuti da Mikulić do kraja mandata želi ostati predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a, a još ranije bilo je dogovoreno da poziciju šefa zagrebačke Skupštine, kad Mikulić ode u Inspektorat, preuzme Drago Prgomet, koji je bio kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima 2017. godine. Iako je Prgomet slovio i za osobu koja bi preuzela zagrebački HDZ, ta je priča minula, a Mikulić, kako doznajemo, tu poziciju ne bi napustio do kraja mandata. U krugovima bliskim Mikuliću i Prgometu stječe se dojam da priča s Inspektoratom još nije blizu realizacije jer s njima nitko nije obavio konkretne finalne razgovore.

Ni Horvat ni u Vladi nisu htjeli otkrivati tko će biti novi glavni državni inspektor, ali Horvat nam je rekao kako je operativno sve spremno za 1. travnja; spremni su urudžbeni brojevi, memorandumi, a transfer ljudi riješit će se uredbom glavnog državno inspektora. Glavni državni inspektorat bila je 2014. godine ukinula Vlada Zorana Milanovića i rascjepkala ga na osam ministarstava. Vlada Andreja Plenkovića prvo je bila najavila da se Inspektorat vraća 1. siječnja, a onda je odlučila da će se prolongirati na 1. travnja. Bilo je informacija da će se cijela priča opet odgoditi do rujna, ali Vlada i ministar Horvat tvrde da je 1. travnja rok koji će poštivati. Inspektorat će objediniti 17 inspekcija iz osam ministarstava, a pripremu osnivanja tog tijela vodi radna skupina sastavljena od deset ministara kojom predsjeda ministar Darko Horvat.

U Vladinim kuloarima može se čuti da bi se Mikulić trebao izjasniti želi li on tu poziciju, dok se u kuloarima zagrebačkog HDZ-a može čuti da ne postoji dojam kako je Vlada, odnosno ministar Horvat doista sve pripremio za osnivanje Inspektorata. Sam Horvat priznaje da mu je trenutačno prioritet priča sa spašavanjem Uljanika, ali tvrdi da je za Inspektorat sve pripremljeno. Kada je riječ o prigovorima da glavni državni inspektor ne bi trebao biti osoba sa stranačkom iskaznicom, nikakve su šanse da Vlada tu funkciju odluči depolitizirati. Štoviše, navode se argumenti kako su u većini represivnog aparata, primjerice ministar unutarnjih poslova, stranačke osobe.

– Porezna, Carina... to ima smisla da su nestranačke, neutralne osobe, ali u Inspektoratu nema potrebe da to bude tako – rekao nam je Horvat. Vlada se, kad je bila odgodila osnivanje Inspektorata, pravdala da je nužno izmijeniti čak 60 propisa za vraćanje tog inspekcijskog tijela, a radna skupina koju su tada osnovali morala je pronaći prostor za Inspektorat. U konačnici je izbor pao na povijesnu Ininu zgradu u Šubićevoj u čijemu je podrumu Vladimir Šeks na koljenima napisao odluku o raskidanju svih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je tamo i izglasana...