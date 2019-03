U stranci i oporbi su ga ismijavali, ali danas svi pozorno slušaju što ima za reći. Kako to?

Možda netko je sabotira, protiv nje lobira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni...”, citirao je predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković stihove popularne pjesme Vojka V “Kako to” upitan da komentira tvrdnje ministrice Gabrijele Žalac da joj njezine afere podmeće netko iz stranke. Takav odgovor Jandrokovića izazvao je simpatije javnosti koja se većinu njegove političke karijere ipak više ismijavala s njime.

Koristeći nadimke Njonjo ili Pudlica, koje su mu tijekom godina davali stranački kolege – protivnici, na društvenim se mrežama objavama fotografija na kojima stoji uz Ivu Sanadera, Jadranku Kosor, pa Tomislava Karamarka, a danas i premijera Andreja Plenkovića sugeriralo kako je čovjek bez svoga ja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Gordanu Jandrokoviću supruga Sonja velika je podrška

Međutim, tijekom godina pokazalo se da je Jandroković izvrstan politički analitičar koji je prije svega odan stranci. Danas ga zovu i glasnikom loših vijesti, jer upravo je on nagovijestio smjenu Ante Ramljaka s pozicije izvanrednog povjerenika u Agrokoru, odlazak Martine Dalić iz Vlade, odbacivao je pokušaje ucjena partnera u vladajućoj većini Milana Bandića, nije se libio kritizirati predsjednicu RH Kolindu Grabar-Kitarović kad je prozivala premijera jer ne saziva zajedničku sjednicu Vlade na temu demografije, kao ni njezina sad već bivšeg savjetnika Matu Radeljića koji je taj sukob tada dodatno zaoštravao. Paralelno s time, Jandroković je i čovjek koji jako važe svoje medijske nastupe, dozira davanje intervjua, a takav je i s izjavama koje će davati samo ako želi poslati neku poruku. Zato ga se danas više nego ikad pažljivo sluša i analizira sve što je rekao.

Počeo u MVP-u

Danas drugi čovjek u državi u politiku je ušao još 90-ih godina kada se učlanio u HDZ, neko vrijeme bavio se i privatnim biznisom, a prije ponude Andreja Plenkovića da surađuju bio je spreman potpuno se povući iz politike.

Rođen je 1967. godine u Bjelovaru, otac mu je slavni rukometni golman i trener, višestruki državni prvak u Jugoslaviji i pobjednik Europskog prvenstva 1972. godine pa je zbog njega zavolio sport. Završio je dva fakulteta – Građevinski koji ga očito nije dovoljno oduševio, pa je paralelno upisao i Fakultet političkih znanosti, smjer politologije. U Ministarstvo vanjskih poslova dolazi 1994. godine, 1995. odlazi u Nizozemsku na dodatno usavršavanje, a po povratku u Hrvatsku pohađa Diplomatsku akademiju, nakon čega počinje raditi za Ivu Sanadera kao šef njegova kabineta. Za vrijeme Račanove Vlade radio je u privatnom sektoru, a u politiku se vraća 2003., prvo kao predsjednik HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije, a onda i saborski zastupnik.

Pogledajte Plenkovića, Jandrokovića, Marića... u akciji na nogometnom terenu:

Godine 2008. Sanader ga imenuje ministrom vanjskih poslova, a njegova nasljednica Jadranka Kosor 2010. i potpredsjednikom Vlade. Za vrijeme Vlade Zorana Milanovića bio je saborski zastupnik i potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, što je koristio kako bi stalno žestoko kritizirao šefa SDP-a. Ta netrpeljivost bila je posebno zanimljiva zbog njihove obiteljske povezanosti, Jandroković je, naime, oženio Milanovićevu sestričnu Sonju, rođenu Matasić. Obiteljski je čovjek, otac troje djece, često će saslušati savjet supruge, a i sam nam je ranije priznao da je ona najzaslužnija za njegovu promjenu imidža, odnosno bradu s kojom se prošlo ljeto vratio s godišnjeg.

U međuvremenu je ojačao u stranci, izradio jaku vlastitu stranačku mrežu, no i dalje sve odluke koordinira s Plenkovićem i ne igra, govore nam njegovi kolege, na svoju ruku. Sluša ga se, pa je veliku ulogu imao i u kadroviranju na važnijim funkcijama u javnom sektoru, poput šefova Hrvatske pošte, Podravke, Plinacra, pa čak i Fabrisa Peruška u Agrokoru. Čak je i kritičare unutar stranke, koji su mu prigovarali da ne bi smio istovremeno biti i glavni tajnik stranke i predsjednik Sabora jer zapostavlja teren, umirio imenovanjem trojice zamjenika koji danas dobro pokrivaju cijelu Hrvatsku.

– On je više svoj nego većina HDZ-ovaca, ali je uz to dokazao da mu je stranka uvijek na prvom mjestu, on protiv HDZ-a nikad ne govori. Pametan je, stabilan, nije isključiv, izbjegava konflikte – opisuje ga jedan stranački kolega iz vrha HDZ-a. I ljudi koji su radili za njega kažu da je spreman poslušati tuđe mišljenje, sve će provjeriti i više puta kako bi izbjegao eventualne pogreške. Citiranje pjesme Vojka V zamjerit će mu jedna oporbena zastupnica koja drži kako ne pamti da se tako s podsmijehom rugao muškim kolegama, pa se prisjeća kako je iz klupa znao ružno dobacivati i Jadranki Kosor nakon što je izbačena iz HDZ-a. S druge strane, bivša HDZ-ova ministrica i dugogodišnja suradnica u Ministarstvu vanjskih poslova Bianca Matković dobro je, kaže, surađivala s njime.

Nije konfliktan

– Kao tim smo dobro funkcionirali, neki ljudi čak kažu da je to bilo vrijeme kad je ministarstvo najbolje radilo. On je za suradnju vrlo korektan, nije konfliktan, što je jako bitno dok surađujete, voljan je uvijek poslušati drugo mišljenje, ali uvijek ima izraženi stav oko nečega, što je normalno – opisuje ga bivša HDZ-ova ministrica i dugogodišnja suradnica u Ministarstvu vanjskih poslova Bianca Matković. Ovo što sad mnogi nazivaju njegovim političkim sazrijevanjem, ona bi iz svoje današnje pozicije osobe koja se bavi političkim marketingom, ipak nazvala političkim iskustvom kojem je stekao zadnjih 15-ak godina kroz razne funkcije koje je obnašao. A to političko iskustvo najbolje prikazuje njegovu odličnu suradnju sa svim predsjednicima HDZ-a nakon Franje Tuđmana. Koliko je bio blizak Sanaderu, toliko je bio blizak i Jadranki Kosor. Unatoč tome, prvi je objavio da podržava kandidaturu Tomislava Karamarka za šefa stranke, no isto tako je među prvima upozoravao da nije dobra ideja rušiti vlastitog premijera Tihomira Oreškovića. Tada je ozbiljno razmišljao o izlasku iz politike, no predomislio se zbog poziva Andreja Plenkovića da stane uz njega.

– Mislim da je stranački vojnik, poštuje stranku kao takvu. Oko nekih stvari progovara vrlo otvoreno, čak i danas. On je čovjek koji poštuje HDZ i neće rušiti svoju stranku, i naravno da će podržati novo vodstvo. Ali nije samo on konstanta, samo se njega uvijek tako izdvaja, svatko želi biti dobar s novim predsjednikom stranke. To je njegov put, neki možda neće tako postupati, ali on nikada neće rušiti stranku. Je li veći problem u ljudima koji su lojalni stranci i njezinu vodstvu ili u onima koji su stalno kritičari i rade štetu stranci? – pita se Bianca Matković.

Pragmatičan političar

Očekivano, ovako dobro mišljenje o njemu nema njegova bivša šefica i bivša premijerka Jadranka Kosor koja ne može zaboraviti kako joj je, gotovo preko noći, okrenuo leđa iako ga je imenovala potpredsjednikom Vlade i osigurala da postane šef zagrebačkog HDZ-a. Odlično su surađivali do dana dok nisu izgubili izbore 2011. godine, već idući dan, prisjeća se, tvrdio je da je ona jedini krivac za to. Zato misli da je on prije svega odan sebi, a ne stranci.

– Ja mislim da je on uvijek isti kao osoba, samo što je možda vremenom naučio više o tome kako nastupati u javnosti. Upravo u kontekstu kako su izabrani dosadašnji predsjednici Sabora, koji su uvijek birani ili jednoglasno ili konsenzusom, Jandroković je izabran s jedva 76 glasova i ne bi bio izabran da za njega nije glasovao Tomislav Saucha, šef kabineta Zorana Milanovića kojeg je Jandroković kao pripadnik HDZ-a i tada oporbene stranke nebrojeno puta politički napadao i targetirao kao ljutog neprijatelja. Bivši SDP-ovac, tada osumnjičenik, danas optuženik, isključivo je zaslužan za njegov izbor na čelo Sabora – komentira Kosor.

Činjenica je, da je i uz takav način izbora, Jandroković danas jači nego ikada, a neki sumnjaju da tu ne staje njegova ambicija.

– Doživio sam ga kao pragmatičnog političara koji uvijek slijedi smjer vjetra, ali mi se čini da je jako ojačao i da je sada on taj koji misli da određuje smjer vjetra. Pokazao je u nekim trenucima da bolje kontrolira situaciju od Plenkovića koji se u zadnje vrijeme svađa sa svima pa čak i s novinarima. Osobno bi se na Plenkovićevu mjestu zabrinuo jer mislim da Jandroković osjeća da je vrijeme da konačno preuzme vodeću poziciju u HDZ-u – sumnja političar koji je surađivao s Jandrokovićem.

Možda i ima tu ambiciju, ali sve ovisi o tome kako će Andrej Plenković otići s čela stranke, zaključuju njegovi stranačke kolege.

>> Pogledajte video: Zagreb: Andrej Plenković sudjelovao na 29. obljetnici osnutka područnih odbora HDZ-a

[video: 30353 / ]

o: