Sve frakcije HDZ-a zbile redove i dale potporu Plenkoviću

Afere zbog mailova i kriza oko rješavanja problema s Agrokorom žestoko su uzdrmali i vladu Andreja Plenkovića i njega osobno, no – mimo očekivanja mnogih – nisu ga politički uništili, niti doveli do rušenja njegove vlade. Naprotiv, baš u skladu s onom “što te ne ubije, ojača te”, i Plenković i njegov HDZ sljubili su se i skupili jedni uz druge baš u trenutku kada su već mnogi pomislili da će zemlja krenuti na nove izvanredne izbore.

Zbijanje redova većine važnih frakcija i utjecajnih osoba unutar stranačkog vrha i predstavnika “baze” posljedica je upravo prevelikih pritisaka i iskušenja u koje je upao Plenković i kao premijer i kao predsjednik HDZ-a. Ako je i bilo sumnji oko toga hoće li ovako uzdrman Plenković sada biti udaljen organiziranim unutarnjim pučem nezadovoljnika, one su razbijene iznenadnim TV nastupom zamjenika predsjednika HDZ-a, Milijana Brkića na Novoj TV, nakon čega je postalo jasno da HDZ-ov brod plovi dalje – s Plenkovićem za kormilom, za sada. Istine radi, nije da utjecajna grupa nezadovoljnika nije već bila poprilično bila nasapunala dasku za Plenkovića, no za takvu akciju nisu uspjeli uvjeriti upravo Brkića, koji, uostalom već tjednima šalje svima isti signal – da je HDZ naučio lekciju i da po drugi put neće biti tako glup da ruši vlastitu vladu.

To što je, čini se velika kriza uvjetovala zavarivanje spojeva unutar HDZ-a, ne znači da Plenković može likovati. Jer to zavarivanje veže i njega i sada će kormilariti prema kartama koje više neće moći isključivo sam crtati. On je, kažu insajderi sam predložio kadroviranje oko novog ministra Horvata i novog potpredsjednika vide Tolušića. Jest, ali je mudro razmislio oko imena za koje je mogao pretpostaviti da će dobiti potporu unutar vrha stranke. Pretežiti stav u vrhu je da je Plenković izvukao neke pouke, a i predložio osobe koje mogu odgovoriti na izazove. Pored te novosti o primirju unutar HDZ-a, prijetnje rušenja vlade rezultirala je i ponovnim približavanjem predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i HDZ-a. U primirju su sada i ona i Plenković. U takvoj atmosferi, za vjerovati je da će i subotnji Izvještajni sabor HDZ-a prije proteći u revijalnom, nego revolucionarnom tonu.