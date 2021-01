Stegnut obruč oko Mate Jankovića i njegove grupe! Država preuzela nutricionističku kontrolu

Subota 9. 1. 2021.

Nevjerojatno je kako Plenki zna odabrati ljude. Recimo, ovaj ministar graditeljstva Darko Horvat. Super lik! Graditeljstvo nam, hvala na pitanju, evidentno ide izvanredno, pa nam se ministar, koji se dosađuje u svom uspješnom sektoru, malo opustio i prokomentirao situaciju u Petrinji, gastronomski precizno uočivši kako se u Petrinji dijeli oko 15.000 dnevnih toplih obroka i da bi to malo trebalo smanjiti. U pravu je Darko! Ajmo ljudi, nema više izležavanja u tim srušenim i napuklim kuhinjama, kuhaču u ruke! Za kuće se ne brinite. To će riješiti država. Do sada joj je odlično išlo.

Nedjelja 10. 1. 2021.

Bože dragi, dođe čovjeku da se rasplače. Znam, ima gradonačelnika koji gledaju samo gdje nešto ukrasti, kako namjestiti posao građevinskoj mafiji, kako uzeti pinku na svemu što Grad radi, kako obogatiti rođake i prijatelje i zaposliti nekoliko tisuća ljudi previše u gradskoj upravi, ali ima i takvih kao što je naš Milan. Slika djelomično snježne ledine na rubu grada obišla je svijet. Tih nekoliko stotina tisuća kuna koliko je bilo potrebno da bi se sto metara Cmroka pretvorilo u Garmisch-Partenkirchen, možda je mogao ulupati i u nešto drugo, ali nema veze. Nema snijega? Nema veze, izmislit će ga vaš Milan, a poslije, ako treba, može ga i pojesti ako treba.



Ponedjeljak 11. 1. 2021.

Hrvatska policija okružila je Petrinju u ranu zoru i čvrsto stegnula obruč oko Mate Jankovića i njegove grupe. Kažu ljudi da se iz njihova smjera neprestano čula lupa lonaca, pribora za jelo i da se dim iz kuhinje vinuo do neba. Stravičan miris svježe pripremljenih porcija gulaša i graha širio se koncentričnim krugovima premasnagama reda i poretka koje su polako preuzimale kontrolu. Zastave Pletera već su se vile po rubovima grada, a nered koje su izazvali teroristi s kuhačama, koji su pet minuta nakon potresa istrčali iz svojih zatvorenih restorana da bi nahranili narod na Banovini i Baniji, polako je postajao prošlost. Ni dva tjedna nakon potresa država je konačno preuzela nutricionističku kontrolu nad Petrinjom!

Utorak 12. 1. 2021.

Možda je to moglo promaknuti Plenkiju, možda i Jandrokoviću ili Šeksu, ali našoj Dubravki Šuici svakako nije promaklo! Reći ćete, nije sada važno govori li se Banovina ili Banija, ali snajpersko oko naše Dube vidi dalje od vašega. Njezina izjava da oni koji Banovinu zovu, oprostite na izrazu, Banijom, ruše HDZ, zapravo je plod brige za narod koji je nastradao. Što mislite, ako lingvistički teroristi sruše našu HDZ-ovu vlast, tko će pomoći narodu oko Petrinje i Gline, skromnim Banijcima i Banovincima? Tko će im sagraditi kuće, tko će im asfaltirati putove, tko će ih zaposliti i donijeti blagostanje? Pustite vi Dube na miru, zna ona što govori i onda kada se to vama čini skandalozno glupo.

Srijeda 13. 1. 2021.

Prokleta Udba ponovo jaše! Malo im je što su osujetili simpatični prosvjed dragih ljudi u živopisnim odorama koji su upali u Kongres, pri čemu su ubili jako malo ljudi, sada prosvjednike love po cijeloj Americi i spremaju ih u kazamate, a Donaldu, samo zato što ih je malo tviteraški pogurao, spremaju smjenu. Stvarno je ta, kako ste rekli, demokracija užasno loš sustav. Svaka budala može svojim glasom donijeti prevagu, pa vam se dogodi da se zaljulja jedan takav kolos poput Donalda Trumpa. Prosvjednici su došli senatorima objasniti kako bi bilo bolje da se sve to ukine i da je baš glupo da smjenjuju Donalda samo zato što je izgubio izbore i gotovo započeo građanski rat, ali izgleda ništa od toga.

Četvrtak 14. 1. 2021.

Sto puta im je na strančkom team buildingu objašnjeno kako se uzima lova, kome se dijeli i kako stvari funkcioniraju, ali utaman. Darko Puljašić sve je zaboravio i sada ide na hlađenje. Fino mu se govorilo, Darko, ako naređuješ šefu neke gradske tvrtke da nešto napravi, recimo, šefu komunalnog poduzeća da posao energetske obnove dodijeli nekoj posebnoj tvrtci, nikada to ne govori preko mobitela, nego u lice. Ali, Darko odučio po svome i eno ga snimilo, objavilo i sada Plenki mora objašnjavati zašto ga je stavio na listu za Sabor. Što je s tim HDZ-ovcima u Požegi? Ili namještaju poslove i ucjenjuju, ili tuku žene, ili se slikaju s ljubavnicom, ili podmićuju novinare. A da preselimo Lovru Kuščevića tamo?

Petak 15. 1. 2021.

Uh, kako su nas kauboji namučili ovoga puta! Cijela Hrvatska navijala je do zadnje sekunde, svi smo grizli nokte, čupali kosu i uspjeli smo. Hrvatska nije pobijedila! Dobro, nadali smo se da će izgubiti, ali nije ni neriješen rezultat toliko loš. Zamislite da su pobijedili! Ovako, idemo po starom. Loš početak, gotovo blamaža, igračima neugodno izaći pred kamere, Lino šizi, kritike pljušte, krila ne valjaju, lopta ide sporo, nema kontre, dakle sve je uobičajeno i normalno. Nakon ovoga ne može gore i sada idemo samo naprijed. Uostalom, tko je ikada pogledao neku važnu utakmicu naših rukometaša i ostao normalan? Iznad svih, Hrvatska!