Protiv Pupovca se vodi hajka, a da i nije prava meta

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac nikad nije bio omiljena figura na hrvatskoj političkoj sceni, često s razlogom, ali napadi koje trpi posljednjih dana a da zapravo i nije prava meta, doista “bacaju” na hajku.

Otišlo se toliko daleko da su udruge Specijalne policije i veterana hrvatskih gardijskih postrojbi zatražili od šefa Sabora Gordana Jandrokovića tematsku sjednicu na kojoj bi se upravo Pupovac trebao očitovati o Domovinskom ratu, ali i o činjenici da je 5. kolovoza, na Dan domovinske zahvalnosti, bio na skupu u Bačkoj Palanki za srpske žrtve Oluje, na kojem je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjednačio Hrvatsku s nacističkom Njemačkom. No zahtjev koji teško može imati veze s demokratskim standardima na svu je sreću odbijen.

I premijer i predsjednik Sabora jasno su poručili da takvo što neće dopustiti i da bi to bilo izvan svih uzusa i načela.

– Tako formuliran zahtjev, u kojem se traži izravna rasprava o pojedinom zastupniku, sasvim sigurno neće se uvrstiti u saborski dnevni red jer bi to bio presedan i jer bi to bilo nedemokratski – poručuju iz Ureda predsjednika Sabora. I to je ono što u cijeloj priči ohrabruje. S druge strane, nitko pa ni Milorad Pupovac, ne može biti sveta krava.

O njegovu radu i djelovanju dalo bi se štošta kazati. Može mu se spočitnuti da je sam kriv što i dandanas nije jasno je li lider ljevice ili lider Srba, može mu se i prigovoriti što podržava Vladu u kojoj ministar branitelja pozdravlja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Mirka Norca, što pristaje da se Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću bavi naravi pozdrava “za dom spremni”, što doista sluša kako u Bačkoj Palanci Vučić blati Hrvatsku umjesto da se ustane i otiđe... Ali ne može se dopustiti da se bilo kojeg čovjeka stavlja na stup srama i izlaže progonu, i to u samom parlamentu.

To gore što Pupovac u ovom trenutku i nije nikakva meta, već samo sredstvo desnici da dođu do svog konačnog svetog cilja, rušenja nepoželjnog im Andreja Plenkovića.

>> Pogledajte što Milorad Pupovac kaže povodom 'napada na sebe' od strane braniteljskih udruga